Fatalne informacje dla Jagiellonii! Kluczowy piłkarz nie zagra przez pół roku

To poważne osłabienie drużyny Ireneusza Mamrota, której defensywa do najsilniejszych nie należy. Widać to było również w ostatnim meczu z Lechią Gdańsk (1:1), gdzie Jagiellonia straciła gola po prostych błędach środkowych obrońców.

Mimo starań klubu i samego zawodnika, Ivan Runje, będący zazwyczaj liderem defensywy białostockiego zespołu, nie wzmocni swojej drużyny w rundzie jesiennej. Od ponad dwóch miesięcy chorwacki środkowy obrońca zmaga się z urazem chrząstki kolanowej. Runje i sztab medyczny Jagiellonii przez długi czas starali się, aby 30-letni zawodnik uniknął operacji, która wykluczyłaby go z gry na kilka miesięcy. Mimo odpowiednio dobranych treningów, nogi nie udało się wzmocnić na tyle, aby wyeliminować dolegliwości bólowe i wobec braku postępów w dotychczasowym leczeniu, podjęto decyzję o zabiegu.

Ivan Runje w czwartek będzie operowany, a jego powrót do zdrowia i pełni formy potrwa minimum sześć miesięcy, czyli najwcześniej chorwacki stoper wróci na boisko na początku rundy wiosennej, na przełomie lutego i marca 2022 roku.

Kontuzja Runje nie zmieni planów transferowych Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przez cały czas liczyła się z tym rozwiązaniem i nie będzie już ściągała nowego środkowego obrońcy. Latem białostocki klub na zasadzie wolnego transferu ściągnął byłego reprezentanta Polski Michała Pazdana, a także Hiszpana Israela Puerto, którzy z miejsca wskoczyli do podstawowej jedenastki zespołu Ireneusza Mamrota. Trójkę stoperów uzupełnia w niej Błażej Augustyn, a do pełni zdrowia lada dzień ma wrócić Rumun Bogdan Tiru. Grono środkowych obrońców uzupełniają w Jagiellonii Bartosz Kwiecień i 21-letni Jan Majsterek, wobec czego klub nie zamierza szukać dalszych wzmocnień na tej pozycji.

Uraz Runje to nie jedyny problem zdrowotny w drużynie z Białegostoku. Jeszcze przez około 3-4 tygodnie zajmie powrót do pełni zdrowia Pawła Olszewskiego oraz Bartosza Bidy. Dobrą informacją dla Ireneusza Mamrota jest z kolei to, że kontuzja Bojana Nasticia, przez którą opuścił on boisko w meczu z Lechią Gdańsk (1:1), nie jest poważna. Bośniak doznał jedynie stłuczenia, wobec czego już trenuje na pełnych obrotach i będzie do dyspozycji trenera w najbliższym meczu ligowym z Rakowem Częstochowa (niedziela, 20:00).