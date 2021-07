Włoski gigant przyjedzie do Polski na mecz z Wisłą Kraków

Już w najbliższy piątek rozpoczyna się nowy sezon ekstraklasy. W dwóch pierwszych kolejkach zespół ze stolicy Małopolski zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin, a także Bruk-Betem Termalicą Nieciecza na wyjeździe. Po tych meczach "Biała Gwiazda" rozegra mecz sparingowy przeciwko klasowemu rywalowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda sytuacja finansowa Wisły Kraków? "To normalna część życia w piłce nożnej"

Napoli przyjedzie do Polski

Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego przygotowuje się obecnie do nowych rozgrywek Serie A. Napoli jak dotąd rozegrało już jeden sparingowy mecz, rozbijając amatorską Anaunię aż 12:0. Sezon we Włoszech rozpoczyna się dopiero 21 sierpnia, dlatego czasu na przygotowanie się do jego startu klub ma całkiem sporo.

Raków nie chce być "kometą". Papszun szczerze: Nie do końca jestem zadowolony

Kolejnym meczem sparingowym Napoli będzie pojedynek z mistrzem Niemiec Bayernem Monachium, do którego dojdzie 31 lipca. Pięć dni później zespół z Neapolu pojawi się w Polsce. Na 4 sierpnia zaplanowano mecz przeciwko Wiśle Kraków, czyli już po rozpoczęciu sezonu w ekstraklasie.

Piąty mecz Napoli z polskim klubem

"Będzie to drugi międzynarodowy mecz towarzyski dla Napoli przed startem sezonu. "Azzurri" zmierzą się z Wisłą Kraków na Stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie 4 sierpnia o godzinie 18:00. Mecz został zorganizowany z okazji 115. rocznicy powstania polskiego klubu" - brzmi komunikat klubu.

Lech Poznań rezygnuje z dwóch piłkarzy. Razem kosztowali 800 tys. euro

W swojej historii Napoli czterokrotnie mierzyło się z polskimi klubami. W sezonie 1976/77 włoski zespół pokonał w dwumeczu 2:0 Śląsk Wrocław w 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów. W sezonie 2015/16 z kolei ekipa z Neapolu grała w grupie D Ligi Europy z Legią Warszawa i w obu przypadkach była lepsza, wygrywając 2:0 na wyjeździe i 5:2 u siebie.