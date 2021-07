Lech Poznań rezygnuje z dwóch piłkarzy. Razem kosztowali 800 tys. euro

Lech Poznań kontynuuje rewolucję w drużynie przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Do klubu dołączyło już kilku zawodników takich jak: Barry Douglas, Artur Sobiech, Radosław Murawski czy Joel Pereira. Z drużyną pożegnali się natomiast Tymoteusz Puchacz czy Tomasz Dejewski. Jeszcze w poprzednich rozgrywkach doszło także do zmiany trenera. Dariusza Żurawia zastąpił Maciej Skorża i to pod jego czujnym okiem zachodzą gruntowne zmiany w klubie.

Karlo Muhar i Djorde Crnomarković na wylocie z Lecha. Joao Amaral zostaje

Okazuje się, że ruchy transferowe w Lechu jeszcze się nie kończą. W najbliższym czasie z klubem pożegna się kilku zawodników, ale nie można wykluczyć także kolejnych wzmocnień. Według doniesień portalu Interia wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów dostali Karlo Muhar i Djorde Crnomarković. Obaj zawodnicy nie znaleźli się w planach trenera Skorży na przyszły sezon. W zeszłym sezonie obaj nie zaistnieli na boisku.

Muhar - który przyszedł z chorwackiego Interu Zapresić latem 2019 roku za 300 tys. euro - większą część rundy jesiennej spędził w drugoligowych rezerwach Lecha, a w styczniu przeniósł się w ramach wypożyczenia do tureckiego Kayserisporu. Crnomarković - przyszedł z serbskiego Radnicki Nis za 500 tys. euro - natomiast na początku sezonu radził sobie całkiem dobrze, ale zimą został wysłany na wypożyczenie do Zagłębia Lubin. Chorwat najprawdopodobniej znalazł już klub, z którym prowadzi zaawansowane negocjacje i dopięcie transferu to kwestia kilku dni. W sprawie Serba nic jeszcze nie wiadomo.

Maciej Skorża postanowił natomiast zatrzymać w drużynie Joao Amarala. Portugalczyk spędził cały poprzedni sezon na wypożyczeniu w FC Pacos de Fereira. Rozegrał tam 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. W przeciwieństwie do Muhara i Crnomarkovicia 24-letni pomocnik zaprezentował się bardzo dobrze podczas letnich przygotowań i dostanie szansę od trenera Skorży.