Czołowy piłkarz Cracovii rozwiązał kontrakt ze względu na żonę. Zagra w Holandii

Ivan Marquez dołączył do Cracovii w sierpniu zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu z Korony Kielce. Stoper podpisał dwuletni kontrakt, a poprzedni pracodawca zdecydował się przedwcześnie zakończyć współpracę po tym, jak zawodnik odmówił powrotu do Polski ze względu na problemy zdrowotne żony. Marquez mógł pozostać w Kielcach, ale chciał rzekomo wymóc na władzach Korony zgodę na częste powroty do Hiszpanii.

Ivan Marquez rozwiązał kontrakt z Cracovią. Teraz będzie bliżej żony

Cracovia poinformowała w oficjalnym komunikacie, że barw Pasów nie będzie w nowym sezonie bronił Ivan Marquez. Stoper przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do beniaminka Eredivisie, NEC Nijmegen. Marquez poprosił Cracovię o rozwiązanie kontraktu, obowiązującego do końca czerwca 2022 roku, z powodu problemów zdrowotnych jego żony.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", żona byłego piłkarza Malagi czy Atletico Madryt zmaga się z chorobą nowotworową, a w Holandii może poddać się leczeniu u najlepszych onkologów. Nic zatem dziwnego, że Marquez chce być jak najbliżej swojej małżonki. Obrońca podpisał kontrakt z NEC Nijmegen, który jest ważny do końca czerwca 2023 roku.

Ivan Marquez był podstawowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Michała Probierza. Hiszpan zagrał w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i w czterech z nich Pasy zachowały czyste konto. Cracovia zagra pierwszy mecz w nowym sezonie z Górnikiem Łęczna. Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 lipca o godzinie 15:00.