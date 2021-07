Oficjalnie: Damian Kądzior wraca do ekstraklasy! Odrzucił zagraniczne oferty

O powrocie Damiana Kądziora do Polski spekulowano od kilku miesięcy. Na początku zawodnikiem poważnie zainteresowana miała być Legia Warszawa, a później wszystko wskazywało na to, że trafi on do Lecha Poznań. Ostatecznie najbardziej zdecydowany okazał się Piast Gliwice, czego Kądzior nie ukrywał w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Piast był najbardziej konkretny spośród wszystkich klubów, nie tylko polskich, lecz także kilku zagranicznych, z którymi rozmawialiśmy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odpłacić się na boisku za dane mi zaufanie - powiedział zawodnik po podpisaniu kontraktu.

Kądzior związał się z Piastem trzyletnią umową. Trafił do klubu na zasadzie transferu definitywnego z SD Eibar. Pomocnik wyjechał z Polski latem 2018 roku, gdy został piłkarzem Dinama Zagrzeb. Po dwóch latach spędzonych w Chorwacji Kądzior został zawodnikiem grającego w La Liga SD Eibar, jednak tam nie mógł przebić się do składu, więc wiosnę spędził na wypożyczeniu w tureckim Alanyasporze.

"Transfer nie był łatwym tematem"

Kądzior w przeszłości grał w takich klubach jak Jagiellonia Białystok, Motor Lublin, Dolcan Ząbki, Wigry Suwałki i Górnik Zabrze. 29-latek jest sześciokrotnym reprezentantem Polski z jednym golem na koncie w kadrze.

- Transfer Damiana nie był łatwym tematem, ale wygraliśmy ten wyścig. Cieszę się, że udało się go przekonać do gry w Piaście, mimo ofert z innych klubów, nie tylko polskich. To pokazuje, że liczymy się na rynku transferowym. To piłkarz dobrze znany kibicom, reprezentant kraju, który już przed laty zademonstrował swoją jakość w Ekstraklasie. Solidność i wysokie umiejętności techniczne Damiana pomogą drużynie w osiąganiu jeszcze lepszych wyników. Liczymy, że w naszym otoczeniu ten piłkarz jeszcze bardziej pokaże pełnię swoich umiejętności - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Pierwszy mecz nowego sezonu ekstraklasy Piast Gliwice rozegra w niedzielę, gdy o godzinie 15 podejmie Raków Częstochowa.