Media: Kądzior może trafić do ekstraklasy. Ale nie do Lecha. Tajemnicze zdjęcie

Damian Kądzior wrócił do Eibaru pod koniec czerwca po wypożyczeniu do tureckiego Alanyasporu. Reprezentant Polski nie chce zostawać w Hiszpanii, natomiast klub nie zamierza rozwiązywać z nim umowy i liczy na zarobienie kilkuset tysięcy euro. Wcześniej Kądzior był przymierzany do Lecha Poznań oraz Legii Warszawa, ale ostatecznie żaden z tych ruchów nie został sfinalizowany.

Damian Kądzior może zagrać w Piaście Gliwice. Klub wrzucił zdjęcie z badań medycznych

Jak podaje "Przegląd Sportowy", Piast Gliwice pracuje nad sprowadzeniem Damiana Kądziora z Eibar. Negocjacje między klubami są zaawansowane, co może sugerować, że finalizacji tego transferu można spodziewać się w przeciągu najbliższych dni. Piast wrzucił na Twittera zdjęcie, na którym jest widoczny jeden z zawodników podczas badań medycznych. Niewykluczone, że jest nim właśnie Kądzior.

Na początku lipca pojawiały się informacje, że Lech Poznań oferuje 150 tys. euro za Damiana Kądziora. Klub ze stolicy Wielkopolski mógł zwiększyć kwotę, natomiast prawdopodobnie do tego ruchu nie był przekonany trener Maciej Skorża. Piłkarza rozpatrywała też Legia w miejsce Pawła Wszołka, ale na zainteresowaniu się skończyło. Na ten moment nie wiadomo, jaką kwotę zapłaci Piast za skrzydłowego.

Damian Kądzior w poprzednim sezonie występował w Eibar i tureckim Alanyasporze, do którego został wypożyczony w styczniu tego roku. Polak zagrał w 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Rusznikarzami jest ważny do końca czerwca 2023 roku.