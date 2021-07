"Lukas Podolski może narobić polskiej piłce szkody". Były reprezentant punktuje

Górnik Zabrze ogłosił we wtorek 6 lipca, że nowym zawodnikiem klubu został Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec podpisał roczną umowę i tym samym nie skorzystał propozycji klubów z Meksyku, Brazylii, Kataru oraz Turcji. Transfer Podolskiego do ekstraklasy jest jednym z największych hitów ekstraklasy, ponieważ dotychczas nie było w niej piłkarza tak bardzo utytułowanego, który mógłby pochwalić się m.in. wywalczeniem tytułu mistrza świata (2014 r.).

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Galaktyczny transfer Giorgio Chielliniego na sam koniec kariery? Hit po Euro 2020

Mocny komentarz Dziekanowskiego po przyjściu Podolskiego do Górnika Zabrze. "Może narobić naszej piłce szkody"

Przejście Podolskiego do Górnika skomentował były reprezentant Polski, Dariusz Dziekanowski, krytykując ten transfer na łamach "Przeglądu Sportowego" w swoim felietonie. - Podolski pomoże Górnikowi walczyć o wyższe cele, że przyciągnie na stadiony kibiców, może też innych słynnych piłkarzy. Jestem jednak świadomy, że może narobić naszej piłce szkody - napisał Dziekanowski.

I dodał: - Jeśli okaże się, że Lukas Podolski będzie dzielił swe obowiązki między występy w show "Mam Talent" i grę w Górniku, stawiając występy telewizyjne ponad obowiązki klubowe, to znaczy, że traktuje profesjonalny klub jak amatorski. A wtedy Górnik i nasza liga zamiast zyskać na prestiżu, mogą go stracić. Mam jednak nadzieję, że moje obawy są nieuzasadnione.

Podolski ostatnio zagrał pierwszy sparingowy mecz w barwach Górnika Zabrze z Banikiem Ostrawa (1:3). Napastnik wystąpił w pierwszej połowie. - Podolski nie jest jeszcze w pełni przygotowany do meczu. To, w jaki sposób gospodaruje siłami i ile widzi na boisku, sprawia, że braków aż tak nie widać. Lukas na pewno nam pomoże, widać to już podczas treningów. Na małym boisku jest kozakiem, ale gdy mamy pracę fizyczną, cierpi. On jest tego świadomy. Od razu mówił, że potrzebuje czasu, by się przygotować. Nie da się oszukać organizmu. Podolski jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, żeby oszukiwać siebie i mnie. Zna swoje możliwości, musimy być cierpliwi - powiedział szkoleniowiec Górnika, Jan Urban, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Głos zabrał również Podolski, który na razie nie jest odpowiednio przygotowany kondycyjnie przed startem nowego sezonu ekstraklasy. - Sezon zaczyna się dość wcześnie, ale co mam zrobić? Zadzwonić do działaczy, żeby opóźnili rozgrywki? Zawsze robicie jakiś dramat. Jak się trenuje od tygodnia, nie można być gotowym na sto procent - powiedział napastnik pierwszym sparingu w barwach Górnika Zabrze.

Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Pierwszy mecz ligowy zespół Urbana zagra na wyjeździe w niedzielę o godzinie 20:00. Wówczas Podolski będzie miał szansę na debiut. Rywalem Górnika będzie Pogoń Szczecin.