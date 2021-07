Media: Lech Poznań chce sprowadzić wychowanka Milanu. Wzmocnienie obrony

Nie podano dokładnych informacji dotyczących warunków transferu Gian Filippo Felicioli. Jak donosi Tuttomercato.web, władze Lecha Poznań miały już się natomiast skontaktować z działaczami Venezii FC. Młody obrońca jest wychowankiem AC Milanu, jednak nie otrzymywał wielu szans na grę. Włoski klub często wysyłał go na wypożyczenie do czasu, aż w 2019 roku na zasadzie transferu definitywnego dołączył do obecnego klubu.

Z AC Milan do Lecha Poznań? Polski klub chce kupić jeszcze jednego obrońcę

Gian Filippo Felicioli jest związany z Venezią kontraktem do końca czerwca 2023 roku. Drużynie grającej w poprzednim sezonie w Serie B udało się awansować do Serie A. W tym celu klub szukał wzmocnień i być może nie znajdzie już miejsca dla 23-letniego obrońcy. Warto dodać, że gdyby Felicioli dołączył do Lecha Poznań, byłby drugim lewym obrońcą sprowadzonym do Polski. Kilka dni temu Lech poinformował o podpisaniu kontraktu z Barrym Douglasem.

Gian Filippo Felicioli ma na swoim koncie 34 mecze w barwach Venezii, w których zanotował jedną asystę. W seniorskiej drużynie AC Milan wystąpił tylko raz. W przeszłości był wielokrotnie powoływany na mecze młodzieżowych reprezentacji Włoch.

Lech Poznań natomiast przygotowuje się do kolejnego sezonu ekstraklasy, który startuje już za tydzień. Na meczach inauguracyjnych w Poznaniu i Warszawie ma się pojawić sam selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa. W sobotę 23 lipca Lech Poznań podejmie Radomiaka Radom, natomiast w niedzielę 24 lipca Legia zagra z Wisłą Płock. Portugalczyk pojawi się również w przyszłym tygodniu w Opalenicy na zgrupowaniu Talent Pro, który koordynuje Bartłomiej Zalewski. Obóz rozpoczął się w sobotę 17 lipca i potrwa tydzień.