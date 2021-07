Canal+ ogłosił, kto zastąpi pana Sławka i będzie analizował kontrowersje w Lidze+Extra

Przez ostatnie lata w programie "Liga+Extra" kontrowersje sędziowskie w Ekstraklasie komentował Sławomir Stempniewski. Sędziował on mecze w latach 1986-2006. Od 2007 roku do 2013 był przewodniczącym Kolegium Sędziów PZPN. Natomiast od 2015 roku jest prezesem Radomiaka Radom.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak: "Sędziowie wcale nie boją się VAR-u! Technologia może uratować mi twarz" [SEKCJA PIŁKARSKA #80]

To właśnie z powodu tej ostatniej funkcji Stempniewski nie będzie już komentował występów sędziów w magazynie telewizji Canal+Sport. Radomiak Radom awansował do Ekstraklasy, więc Stempniewski mógłby nie być do końca obiektywny oceniając sędziów w lidze, w której występuje jego zespół.

Lukas Podolski nie wytrzymał po pierwszym meczu w Górniku. "Zawsze robicie jakiś dramat"

- Pan Sławomir Stempniewski nie będzie już oceniał sędziów w Canal+ Sport. Ale to nie znaczy, że nie będzie się pokazywał na naszej antenie. Jako prezes Radomiaka, na przykład walczącego o europejskie puchary, zawsze miłe widziany – napisał na Twitterze szef redakcji, Michał Kołodziejczyk.

Adam Lyczmański zastąpi Sławomira Stempniewskiego

W niedzielę dowiedzieliśmy się, że Stempniewskiego zastąpi inny były sędzia Ekstraklasy. - W nowym sezonie "Ligi+Extra" kontrowersje sędziowskie omawiał będzie Adam Lyczmański – poinformował Kołodziejczyk. Lyczmański ostatni mecz w Ekstraklasie poprowadził w 2015 roku. W 2017 roku postanowił zakończyć karierę sędziego. - Adama zawsze postrzegałem bardzo pozytywnie. Miał potencjał – tak wówczas wypowiadał się o nim Stempniewski cytowany przez portal expressbydgoski.pl.

Z kolei Lyczmański wspomina Stempniewskiego, z którym spotkał się przy okazji swojego pierwszego meczu w roli arbitra głównego. - To było starcie ŁKS Łódź z Odrą Wodzisław, a obserwatorem był pan Stempniewski. Dostałem od niego bardzo dobrą notę. Był ze mnie tak zadowolony, że po meczu w szatni dwa razy mnie podrzucił.

Nowy sezon Ekstraklasy rusza w piątek 23 lipca. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra ze Stalą Mielec.

Raków Częstochowa z Superpucharem Polski! Klątwa Legii Warszawa trwa!