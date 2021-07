Lukas Podolski zaliczył debiut w Górniku Zabrze. "Sam meczu nie wygram"

Kibice Górnika Zabrze z pewnością czekają na grad goli, które miałby im zapewnić Lukas Podolski w sezonie 2021/22. Tymczasem zespół przegrał kolejny mecz towarzyski, co pokazuje, że przed nim jeszcze dużo pracy. Napastnik z kolei przyznał po spotkaniu, że ważniejsze od indywidualnych statystyk są wyniki klubu.

- Chcę złapać odpowiednią formę i poznać drużynę. Za tydzień start sezonu i chodzi o to, żebyśmy wtedy byli gotowi. Jest między nami zrozumienie. Pomagam chłopakom, ale sam meczu nie wygram, nie podam do siebie i nie strzelę, musimy prezentować się dobrze jako drużyna. Trzeba sobie wzajemnie pomagać, to w piłce nożnej normalne - powiedział po spotkaniu napastnik.

Lukas Podolski potrzebuje czasu na zaaklimatyzowanie. "Wiem, że chcecie, żebym od razu grał i strzelał"

Górnik Zabrze w okresie przygotowawczym rozegrał siedem spotkań. Bilans wynosi trzy zwycięstwa i cztery porażki. Ostatni mecz z Banikiem Ostrawa (przegrana 1:3) był debiutem niemieckiego napastnika. Nowy sezon ekstraklasy rozpocznie się za tydzień, a Górnik na inaugurację zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

- Nie wiem, czy wystąpię w pierwszej kolejce. Nie ma jeszcze decyzji. Zagrałem pierwszy mecz po długiej przerwie, jestem w treningu od tygodnia. Podchodzę do tego spokojnie. Wiem, że chcecie, żebym od razu grał i strzelał. Być może nadejdą trudne chwile, gdy nie wygramy trzech czy czterech spotkań. Ale tutaj, na tym stadionie i przed tymi kibicami, murawa musi się palić! Potrzebuję paru tygodni, żeby się zaaklimatyzować. Tak to wygląda na całym świecie - kontynuował Lukas Podolski.

Podolski chce ściągnąć do Polski Lewandowskiego! "Może mu się spodoba ten pomysł"

Górnik Zabrze ogłosił we wtorek 6 lipca, że nowym zawodnikiem klubu został Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec podpisał roczną umowę i tym samym nie skorzystał propozycji klubów z Meksyku, Brazylii, Kataru oraz Turcji. Niemieckie media licznie komentowały transfer Podolskiego, pisząc, że "spełnia się jego marzenie". Napastnik ma też zamiar rozwinąć akademię piłkarską