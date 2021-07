Oficjalnie: Grzegorz Sandomierski wraca do ekstraklasy. Podpisał kontrakt

W ostatnim czasie 3-krotny reprezentant Polski był zawodnikiem rumuńskiego CFR Cluj, z którym dwukrotnie rzędu sięgał po mistrzostwo kraju. Sandomierski nie był jednak czołową postacią swojej drużyny, rozgrywając w jej barwach zaledwie 14 meczów, w których zachował sześć czystych kont.

Kolejny polski klub w karierze Sandomierskiego

Grzegorz Sandomierski jest wychowankiem Jagielloni Białystok, w której barwach zadebiutował w ekstraklasie w marcu 2008 roku. Z klubu z Podlasia był dwukrotnie wypożyczany - najpierw do Lecha Poznań, a następnie do Ruchu Wysokie Mazowieckie. Po powrocie do Białegostoku spędził w zespole dwa kolejne lata.

W 2011 roku Sandomierski za niecałe 2 miliony euro przeniósł się do belgijskiego KRC Genk, jednak po zaledwie sześciu miesiącach wrócił do Jagielloni w ramach wypożyczenia. Następnie na takiej samej zasadzie przenosił się do Blackburn Rovers i Dinamo Zagrzeb, zanim w 2014 roku wrócił do Polski i zasilił Zawiszę Bydgoszcz. Od 2015 roku bramkarz grał dla Cracovii, a od lipca 2018 przez półtora roku ponownie dla Jagiellonii.

Grzegorz Sandomierski zadebiutował w reprezentacji

Były selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda dał Sandomierskiemu szansę na debiut w reprezentacji Polski. Łącznie bramkarz na przełomie 2010 i 2011 roku trzykrotnie zagrał w narodowych barwach w meczach towarzyskich z Bośnią i Hercegowiną (2:2), Mołdawią (1:0) i Grecją (0:0).

31-latek jest siódmym wzmocnieniem Górnika Zabrze przed nachodzącym sezonem. Do tej pory do klubu trafili Mateusz Cholewiak (z Legii Warszawa), Lukas Podolski (z Antalyasporu), Robert Dadok (ze Stali Mielec), Paweł Sokół (z Chojniczanki Chojnice), Rafał Janicki (z Podbeskidzia Bielsko-Biała) i Jakub Grzesiak (z MKS-u Kluczbork).