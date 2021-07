Zaskakujący ruch Gerarda Badii. Niedawny mistrz Polski zagra w V lidze!

Gerard Badia występował w Polsce od 2014 roku, kiedy trafił do Piasta Gliwice. Przez siedem lat został legendą tego klubu i jedną z ikon Ekstraklasy. Dla Piasta zagrał w 214 meczach, w których zdobył 31 bramek i zanotował 40 asyst. Z Piastem sięgnął po mistrzostwo Polski w 2019 roku, a także wicemistrzostwo w 2016 i trzecie miejsce w 2020. Od 2017 roku zaczął zakładać opaskę kapitańską.

Jego przygoda w Polsce dobiegła końca wraz z minionym sezonem. Jego kontrakt wygasł, a zawodnik postanowił go nie przedłużać. - Myślałem, że ten dzień nigdy nie nadejdzie, ale niestety ten moment przyszedł i zdecydowałem, że nie będę przedłużał swojej umowy. Chciałem bardzo podziękować Piastowi, bo po jego stronie była wola, by współpracować dłużej, ale decyzja należała do mnie. Była ona bardziej podyktowana rozumem niż sercem, które teraz płacze. Jest to dla mnie trudny czas, bo żegnam się z klubem, który dał mi wszystko, kiedy ja naprawdę nic nie miałem. Od pierwszego dnia czułem się tutaj dobrze, nie tylko w Piaście, ale i w mieście. Czuję się bardzo związany z tym miejscem, od samego początku mieszkańcy Gliwic otwierali swoje ręce dla mnie i mojej rodziny, a takie rzeczy nie da się przeliczyć na pieniądze - powiedział Badia cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- W ostatnich miesiącach rozmawialiśmy o przedłużeniu kontraktu, ale Gerard podjął decyzję o powrocie do Hiszpanii. Z jednej strony jest nam bardzo przykro z tego powodu, ale z drugiej w pełni to rozumiemy i akceptujemy. Badia jest symbolem tego klubu, przez ponad siedem lat nosił niebiesko-czerwoną koszulkę, prowadząc Piasta do największych sukcesów w historii i na pewno zostanie w sercach kibiców na zawsze - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice.

Gerard Badia wylądował w piątej lidze. Zagra w beniaminku

Media informowały o zainteresowaniu innych polskich klubów, ale Badia był zdecydowany na powrót do ojczyzny. Tak też się stało. Były piłkarz Piasta zagra w Hiszpanii, ale zaskoczeniem może być fakt, że będzie grał dopiero na piątym poziomie rozgrywkowym. Badia związał się z zespołem FC Asco, który jest beniaminkiem tej ligi. Hiszpan związał się z nowym klubem roczną umową.