Jakub Rzeźniczak zdradza, jak przekonał nową gwiazdę Legii Warszawa do transferu

Mahir Emreli jest jednym z zawodników, którzy przed rozpoczęciem sezonu trafili do Legii Warszawa. To właśnie azerski napastnik najszybciej zaaklimatyzował się w nowym klubie ze wszystkich letnich wzmocnień. Emreli zdobył dwie bramki w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w barwach Legii Warszawa. Gole te mogą okazać się szczególnie ważne, gdyż dzięki nimi mistrzowie Polski wygrali 3:2 z Bodø/Glimt na wyjeździe w pierwszym meczu el. Ligi Mistrzów.

Rzeźniczak zdradza kulisy transferu Emreliego do Legii. Piłkarz wystraszył się jednej sytuacji

W poprzednim sezonie Emreli w barwach Karabachu strzelił 18 goli w 22 meczach i został wicekrólem strzelców ligi azerskiej. Jak zdradził Jakub Rzeźniczak (grał z nim dwa lata) w rozmowie z WP Sportowe Fakty, transfer do Legii nie był wcale pewny, gdyż zawodnikiem zainteresowane były klubu z Rosji, Turcji, Węgier, Portugalii.

Na przeszkodzie w transferze mogła stanąć także sytuacja z żoną Marko Vesovicia, która w mediach społecznościowych ogłosił, że klub źle go traktował. Ta informacja trafiła także do Azera. - Mahir zadzwonił do mnie też zaraz po tym, gdy żona Marko Vesovicia oskarżyła Legię o złe traktowanie jej męża w trakcie rehabilitacji. Ta sytuacja nieco Mahira przestraszyła, pytał mnie, czy faktycznie tak Legia postępuje z piłkarzami. Zapewniłem go, że nie! - zdradził Rzeźniczak.

- Od pierwszej rozmowy gorąco polecałem mu Legię. Mówiłem, że to świetny klub, wspaniali kibice, że będzie tu miał dobre warunki. Poza tym podkreślałem, że Legia gra podobnie jak Karabach. Oba zespoły dominują w swoich ligach, grają atakiem pozycyjnym, a napastnicy mają sporo okazji - dodał także obrońca Wisły Płock.

Już w środę 14 lipca Azer będzie miał okazję przywitać się przed warszawską publicznością. W tym dniu o godzinie 20:00 rozpocznie się spotkanie rewanżowe I rundy el. Ligi Mistrzów pomiędzy mistrzami Polski oraz Norwegii. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.