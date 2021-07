Media: Sandomierski wraca do ekstraklasy. Kolejne duże wzmocnienie

Letnie okienko transferowe to czas wielkich powrotów do polskiej ekstraklasy. W ostatnich dniach kontrakty w Polsce podpisali tacy zawodnicy jak Michał Pazdan, Piotr Parzyszek czy Adam Hlousek. Do swojego ukochanego Górnika Zabrze trafił także Lukas Podolski, który nie wystąpił jednak nigdy na poziomie ekstraklasy. Okazuje się jednak, że to nie koniec powrotów.

Nowy bramkarz trafi do Górnika Zabrze. Wielki powrót do ekstraklasy

W najbliższych dniach szykuje się kolejny głośny powrót do Górnika Zabrze. Według informacji przekazanych przez znanego użytkownika Twittera - Janekx89 nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana zostanie Grzegorz Sandomierski. 31-letni bramkarz miałby zastąpić Martina Chudego, który pożegnał się z klubem z końcem minionego sezonu.

Sandomierski w ostatnim czasie grał w rumuńskim CFR Cluj. Nie udało mu się tam jednak wywalczyć pozycji i w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie 13 spotkań w pierwszej drużynie. Większość rozgrywek przesiedział jednak na ławce rezerwowych. W ekstraklasie ostatni raz występował w Jagiellonii Białystok, której jest wychowankiem. Do Rumunii wyjechał w styczniu ubiegłego roku.

Dla 31-latka było to już kolejne podejście do klubu zagranicznego w karierze. Wcześniej występował w klubach w Anglii, Chorwacji czy Belgii. Nigdzie jednak nie udało mu się zagrzać miejsca na dłużej. W Polsce oprócz Jagiellonii bronił barw takich klubów jak Cracovia czy Zawisza Bydgoszcz.