Nowy rekord! Wielkie pieniądze dla klubów ekstraklasy

Od przyszłego sezonu w PKO Ekstraklasie będzie występować 18 zespołów. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskał Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom oraz Górnik Łęczna. Zgodnie z reformą, trzy najlepsze zespoły będą walczyć o awans do europejskich pucharów, a trzy najgorsze spadną do 1. Ligi.

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Rekordowy budżet w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. A może być jeszcze wyższy

Ekstraklasa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Rada Nadzorcza przyjęła budżet na nowy sezon w wysokości 230 milionów złotych, ale pracuje także nad tym, aby finalnie był on jeszcze wyższy. Największą część tej sumy stanowi tzw. kwota stała. To 44% całości środków przeznaczonych dla klubów, która jest dzielona po równo. "Jej ważnym elementem jest suma 18 milionów złotych przekazywana na działalność związaną ze szkoleniem młodzieży – po jednym milionie na klub. Środki te pochodzą z opłat uzyskiwanych od bukmacherów oraz z kar nakładanych przez Komisję Ligi" – czytamy w komunikacie.

33,5 proc. całej puli stanowi kwota za wynik sportowy. W jej ramach część dzielona według miejsca wywalczonego na koniec nowego sezonu wynosi 18,5 proc. Trzech spadkowiczów otrzymuje 1 proc. tej kwoty, a zespoły grające w eliminacjach europejskich pucharów dzielą między siebie 14 proc. budżetu. 20 proc. środków to ranking historyczny, który bierze pod uwagę pięć ostatnich sezonów.

2,5 proc. całej kwoty przeznaczony jest na współfinansowanie Pro Junior System, a fundusze są wypłacane z tytułu umowy z PKO Bankiem Polskim. Dodatkowo kluby mogą liczyć na 2,4 mln złotych w formie barterów, a Ekstraklasa wypłaca 8,4 mln złotych na rzecz PZPN, który jest akcjonariuszem Ekstraklasy S.A.

Nowy sezon PKO Ekstraklasy startuje 23 lipca o godzinie 18:00. Zmagania ligowe zainauguruje mecz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza ze Stalą Mielec na stadionie piłkarskim w Niecieczy. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.