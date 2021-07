Oficjalnie: Gwiazda ekstraklasy odchodzi. Sześć goli i dwie asysty w 13 meczach

Makana Baku był jednym z największych objawień ekstraklasy w poprzednim sezonie. W 13 spotkaniach strzelił aż sześć bramek i zanotował dwie asysty. Po przyjściu do Warty Poznań zespół prezentował się bardzo dobrze. Beniaminek był bliski zakwalifikowania się do europejskich pucharów. Ostatecznie drużyna Piotra Tworka ukończyła rozgrywki na wysokim 5. miejscu, mając tyle samo punktów co czwarty Śląsk Wrocław, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań.

Warty nie było stać na wykupienie Baku, który do ekipy z Poznania był jedynie wypożyczony z KSV Holstein Kiel. Po powrocie do drugoligowca piłkarz zbyt długo nie zagrzał miejsca w Niemczech. Ekipa z Kilonii postanowiła wytransferować go do Turcji, do 10. zespołu ostatniego sezonu tamtejszej ligi - Göztepe SK.

Makana Baku będzie grał w Göztepe SK przez najbliższe trzy sezony

Nowy klub Baku za pośrednictwem oficjalnego konta na Twitterze zaprezentował gracza, umieszczając krótki opis: "Podpisaliśmy 3-letni kontrakt z Makaną Baku, urodzonym w 1998 roku: i dodając do tego kompilację wideo z bramkami Niemca w barwach Warty Poznań. Na końcu filmiku można zobaczyć piłkarza już w koszulce drużyny z Izmiru.

Baku w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu nie zagrał ani razu w Holsten Kiel. Po powrocie do Niemiec mówiło się, że klub będzie chciał go sprzedać za niemal milion euro. - Skupiam się na tym, żeby Makana Baku grał tak, jak dzisiaj i będę robił wszystko, żeby go zatrzymać. Natomiast nie są to łatwe rozmowy. Mamy piłkarza, który robi różnicę i o takiego będziemy dbać i stwarzać mu możliwości, żeby pokazywał swoje umiejętności. Jeżeli będzie grał jak najlepiej, to cały zespół również - mówił w kwietniu trener Warty Poznan Piotr Tworek po meczu z Jagiellonią Białystok, doskonale zdając sobie sprawę, że pozostanie w w jego zespole Baku będzie bardzo trudne.