Oficjalnie: Piotr Parzyszek wrócił do ekstraklasy. Ale już nie do Piasta

Piotr Parzyszek po rocznej przerwie wraca do polskiej ekstraklasy. 27-letni napastnik ostatni sezon spędził w grającym w Serie B Frosinone. Polak rozegrał we Włoszech 28 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Klubowi nie udało się jednak awansować do baraży i latem ma dojść w nim do zmian. Trener Fabio Grosso nie widział najwidoczniej Parzyszka w drużynie na przyszły sezon, co zmusiło zawodnika do zmiany klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Zaskakujący zwrot akcji. Piotr Parzyszek wraca do ekstraklasy

W poniedziałkowy poranek pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące ewentualnego transferu Piotra Parzyszka do Pogoni Szczecin. Były to dość zaskakujące informacje, ponieważ jeszcze niedawno wydawało się, że napastnik trafi na wypożyczenie do rumuńskiego CFR Cluj. W ostatniej chwili musiał jednak zmienić swoją decyzję i po południu transfer do Polski został oficjalnie potwierdzony.

Wielki niewypał odchodzi z Polski. Miał być gwiazdą ekstraklasy. Nie wyszło

27-latek trafił do Pogoni na zasadzie rocznego wypożyczenia. Szczecinianie zapewnili sobie w kontrakcie opcję pierwokupu, więc jeżeli zawodnik się sprawdzi, jest spora szansa, że zostanie na polskich boiskach. Parzyszek będzie występował w drużynie z numerem 9. Treningi z zespołem rozpocznie we wtorek.

Kolejny wielki powrót do ekstraklasy! Były reprezentant Polski wzmocnił beniaminka

- Przychodzi do nas doświadczony, także na krajowym rynku, zawodnik. Charakteryzuje go to, że zawsze "robi liczby". Po odejściu Adriana Benedyczaka powiedziałem, że priorytetem jest pozyskanie napastnika. Piotr ma wszelkie predyspozycje do tego, by cieszyć swoją grą kibiców Pogoni i spełniać pokładane w nim nadzieje. Wynegocjowana kwota pierwokupu to dla klubu realna suma i oczywiście zakładamy scenariusz, że Piotr będzie z nami dłużej niż rok. Negocjacje były bardzo trudne, w grze było kilka innych klubów, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego, że udało nam się osiągnąć porozumienie i Piotr będzie grał w Pogoni Szczecin - powiedział oficjalnej stronie klubowej dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk.