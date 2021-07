Jest reakcja Duńczyków na słowa Petera Hyballi. Były trener Wisły Kraków wywołał burzę

- Masz większe piersi, niż twoja żona - miał powiedzieć do jednego z zawodników Peter Hyballa. O całej sprawie kilka dni temu napisał duński dziennik "B.T.", który informował, że były szkoleniowiec Wisły Kraków maltretuje piłkarzy Esbjerg fB na treningach. Stosuje wobec nich nie tylko kary psychiczne, ale też fizyczne. Zamęcza ich w trakcie zajęć. Czyli robi to, co robił, kiedy pracował pod Wawelem, gdzie też dał się poznać jako trener o surowym usposobieniu, który nie oszczędza swoich piłkarzy.

Hyballa zostanie zwolniony? Dyrektor klubu odpowiada

"Hyballa pracuje tutaj od nieco ponad miesiąca, a szatnia już domaga się jego zwolnienia. Sytuacja jest na tyle napięta, że w sprawę zaangażował duński związek piłkarzy" - ujawnił dziennik, który teraz cytuje Michaela Kalta, dyrektora generalnego Esbjerg fB. - Peter pochodzi z kraju o innej kulturze piłkarskiej. Może takie rzeczy są akceptowalne w Niemczech, Anglii czy Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie w Danii - mówi Kalt.

Już kilka dni temu duńskie media pisały, że Hyballa może pożegnać się z posadą, ale dyrektor generalny klubu z Esbjerg zapowiedział, że na razie nie zamierza zwalniać niemieckiego szkoleniowca. - Będę rozmawiał z trenerem o tym, jak zwraca się do piłkarzy, bo to nie jest normalne. Natomiast w ogóle nie martwi mnie duża liczba godzin, które drużyna spędza na treningach. To są zawodowi sportowcy, a Peter to trener na topie, pełen pasji, który ma swoje wady, ale też zna się na tej robocie - przyznał Kalt.

- Poza tym nasi kibice również pracują od 9 do 13, dlatego nie wierzę w to, że nastroje graczy opisywane w mediach dobrze oddają odczucia w całej drużynie. Tam zawsze znajdzie się grupka niezadowolonych - dodał.

Hyballa pracował w Wiśle Kraków od 2 grudnia do 14 maja. Został odsunięty od drużyny jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu. Poprowadził Wisłę w 18 spotkaniach, z czego pięć wygrał, pięć zremisował i zanotował osiem porażek. Kiedy pracował przy Reymonta, też wchodził w konflikty. Nie tylko z piłkarzami, władzami klubu, ale również z kibicami, którym nie podobało się to, jak traktuje klubowe legendy (więcej tutaj).