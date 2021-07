Wielki niewypał odchodzi z Polski. Miał być gwiazdą ekstraklasy. Nie wyszło

33-letni Fatos Beqiraj trafił do Wisły Kraków latem 2020 roku, ale przy Reymonta spędził zaledwie pół roku. 74-krotny reprezentant Czarnogóry z przeszłością w Dinamie Zagrzeb czy Dynamie Moskwa okazał się totalnym rozczarowaniem. Doświadczony napastnik zaliczył w barwach Wisły 11 występów, w trakcie których nie strzelił ani jednego gola.

Już wiosną Peter Hyballa nie widział miejsca dla rosłego Czarnogórca w swoim zespole i ten został wysłany na wypożyczenie do izraelskiego Bnei Yehuda, dla którego zdobył dwie bramki w 13 meczach ligowych.

Jak się okazało, Beqiraj nie ma już przyszłości w Krakowie i w piątek rozwiązał obowiązujący do końca sezonu 2021/22 kontrakt z Wisłą za porozumieniem stron. Co ciekawe, czarnogórski napastnik może być obiektem zaskakującego transferu, co zdradził jeden ze współwłaścicieli krakowskiego klubu - Jarosław Królewski.

"Myślę, że kolejny klub FB (Fatosa Beqiraja - przyp.red.) będzie sporym zaskoczeniem. Jeszcze raz powodzenia" - napisał Królewski na Twitterze.

Wisła Kraków pod wodzą nowego trenera Adriana Guli aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Arłamowie. W kadrze zespołu znajduje się obecnie trzech napastników: Jan Kliment, Hubert Sobol i Przemysław Zdybowicz.