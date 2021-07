Thomas Mueller reaguje na transfer Podolskiego do Górnika Zabrze. Króciutko

- Górnik to będzie mój ostatni klub, mój ostatni krok - to najważniejsze słowa Lukasa Podolskiego z czwartkowej konferencji prasowej. Były reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku już oficjalnie podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze, odebrał koszulkę z numerem 10 i zaprezentował się kibicom. Nawet nie setkom, a tysiącom, bo w czwartek wieczorem stadion przy Roosevelta był prawie pełny i rozśpiewany. Kiedy Podolski po konferencji prasowej wybiegł na murawę, przywitały go świece dymne i transparent "Łukasz witaj w domu", a także głośne przyśpiewki kibiców - m.in. "Śpiewają miasta, śpiewają wioski: w Górniku zagra Łukasz Podolski".

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

- Wiem, że z tego powrotu robiliście sobie żarty. Widziałem np. wpisy w mediach społecznościowych, że nigdy nie wrócę do Górnika, że tylko tak godom. Ale jestem. Zawsze mówiłem i wierzyłem, że tutaj będę - mówił Podolski na konferencji prasowej, gdzie pojawił się m.in. z Dariuszem Czernikiem. Prezes Górnika sam wyjawił, że Podolski - z którym podpisał roczny kontrakt - miał lepsze oferty finansowo np. z Brazylii czy Meksyku.

Danilo ujawnił przyszłość Cristiano Ronaldo. "W przyszłym sezonie..."

Mueller życzy powodzenia Podolskiemu

Od kilku dni wokół Podolskiego panuje bardzo gorąca atmosfera, a jego transfer wzbudza wiele emocji wokół Górnika Zabrze. Sytuacja jest szeroko komentowana we wszystkich mediach, także na portalach społecznościowych. To właśnie na jednym z nich, na Twitterze, do ruchu Podolskiego odniósł się 10-krotny mistrz Niemiec, mistrz świata z 2014 roku i 2-krotny zdobywca Ligi Mistrzów, Thomas Mueller.

Klub Łukasza Piszczka się wzmacnia! Piłkarz z przeszłością w ekstraklasie

"Powodzenia w Górniku Zabrze, Lukas" - tak twitterowy filmik zamieszczony przez Podolskiego skomentował kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. W bawarskim klubie przez trzy lata grał też Podolski. Miało to miejsce w latach 2006 - 2009. Obaj zawodnicy byli w niemieckiej kadrze w 2014 roku, gdy reprezentacja tego kraju sięgnęła po mistrzostwo świata.

Górnik pierwszy mecz w nowym sezonie rozegra 25 lipca - na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Z kibicami na stadionie w Zabrzu na ligowych boiskach Podolski będzie miał szanse ponownie spotkać się pięć dni później, kiedy Górnik podejmie Lecha.