Podolski przebił Lewandowskiego. I to jak! Kosmiczna cena zegarka. Aż zwala z nóg

Małe szaleństwo zapanowało w Polsce po oficjalnym ogłoszeniu transferu Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze. Nie da się ukryć, że jest to zdecydowanie najgłośniejsze nazwisko, jakie kiedykolwiek występowało w polskiej ekstraklasie. W końcu 36-latek to mistrz świata z 2014 roku i były piłkarz takich drużyn jak Bayern Monachium, Inter Mediolan czy Arsenal.

Sam Podolski nie ukrywał w środę ogromnego zadowolenia z tego, że w końcu trafił do Polski. Napastnik już od dawna zapowiadał, że pod koniec kariery chciałby wrócić jeszcze do swojego ukochanego Górnika. - Jestem w domu, każdy to wie. Cieszę się. Trzeba zacząć treningi, poznać trenera i drużynę. Pierwsze kroki zrobić, a potem zobaczymy. Nie przyleciałem tu na jeden dzień. Jestem tu na rok, albo i dłużej - powiedział 36-latek przed kamerami TVN24.

Ogromne zainteresowanie przybyciem Lukasa Podolskiego do Polski potwierdza artykuł, który pojawił się na łamach "Super Expressu". Dziennikarze tabloidu postanowili prześwietlić wartość zegarka jaki miał na sobie piłkarz po przylocie do naszego kraju. Temat tego elementu garderoby w ostatnim czasie wzbudza ogromne emocje, o czym regularnie przekonuje się między innymi Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pokazał się podczas jednego ze zgrupowań z zegarkiem szwajcarskiej firmy Patek Philippe, model 5164R-001 w wersji z różowego złota, który jak opisywał "Super Express" ma m.in. system podwójnej strefy czasowej, brązową tłoczoną tarczę ze złotymi cyframi z powłoką luminescencyjną i jest wodoodporny aż do 120 metrów. No i oczywiście kosztuje fortunę, bo jego cena to ok. 400 tys. złotych (w internecie można też znaleźć używane modele za połowę tej sumy). Szokująca cena? To zobaczcie jakim cackiem może pochwalić się Lukas Podolski.

Według ustaleń "Super Expressu" zegarek, który miał na sobie Podolski został stworzony przez ekskluzywną szwajcarską markę Richard Millie. Marka ta stworzyła w przeszłości między innymi specjalny zegarek dla tenisisty Rafaela Nadala (model Richard Mille RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal). Ten ma wartość miliona dolarów, czyli prawie 4 miliony złotych. Ten nowego piłkarza Górnika Zabrze ma być "niewiele tańszy, ale za jakość i wygląd trzeba czasami sięgnąć do kieszeni".

