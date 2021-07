Hyballa oszalał! Piłkarze żądają jego zwolnienia. "Masz większe piersi, niż twoja żona"

W połowie maja, tuż przed ostatnią kolejką sezonu ekstraklasy 2020/21, Wisła Kraków zwolniła Petera Hyballę. Pobyt Niemca w krakowskim klubie nie jest zbyt dobrze wspominany, bo trener popadł w konflikt z m.in.: Jakubem Błaszczykowskim, Jeanem Carlosem Silvą, Rafałem Boguskim czy Kazimierzem Kmiecikiem, członkiem sztabu. Ale choć Hyballa odszedł w niesławie, to długo bezrobotny nie był. Zaledwie 10 dni później znalazł nowy klub, a okazał się nim Esbjerg fB, duński drugoligowiec. Ale choć "Mister Gegenpressing" zmienił kraj, to wciąż wzbudza podobnie negatywne emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Krytycy Luisa Enrique schowali się z powrotem do jaskini"

Dlatego Podolski został legendą reprezentacji Niemiec, a nie Polski. "Co miałem zrobić?"

"Masz większe piersi, niż twoja żona"

- Zawodnicy są wściekli na nowego trenera! Hyballa pracuje od nieco ponad miesiąca, a szatnia już domaga się zwolnienia. Sytuacja jest na tyle napięta, że w sprawę zaangażował duński związek piłkarzy. Hyballa miał zszokować zawodników swoim twardym podejściem i surowym traktowaniem w trakcie treningów - ujawnia dziennik "B.T.".

Zaskakująca zmiana trenera w ekstraklasie! Tuż przed startem nowego sezonu

Hyballa ma stosować kary psychiczne i fizyczne. - Masz większe piersi, niż twoja żona - miał się tak zwrócić do jednego z piłkarzy. Często karze swoim zawodników także dodatkowymi pompkami.

Hyballa w przeszłości prowadził m.in. Alemannię Aachen, Sturm Graz, NEC Nijmegen, Dunajską Stredę czy też i NAC Breda.

Wisła Kraków szaleje na rynku transferowym! Piłkarz Sparty Praga podpisał kontrakt

A jak było w Krakowie? Wisła utrzymała się w lidze, ale - w dniu zwolnienia trenera - zajmowała odległe, 14. miejsce w tabeli. Hyballa w roli szkoleniowca Wisły zanotował świetny początek, ale z czasem wszystko się posypało. Od końca marca do ostatniej kolejki sezonu jego zespół zanotował pięć porażek i dwa remisy.