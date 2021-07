Zaskakująca zmiana trenera w ekstraklasie! Tuż przed startem nowego sezonu

"Zarząd klubu FKS Stal Mielec S.A. informuje, że z dniem 8 lipca z funkcji trenera pierwszego zespołu PGE FKS Stal Mielec zrezygnował Włodzimierz Gąsior. Trener Włodzimierz Gąsior zrezygnował z przyczyn osobistych" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu. Jednocześnie klub poinformował, że nowym trenerem będzie Adam Majewski, który dotychczas pracował w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn.

Stal Mielec zmienia trenera. Znamy nowego szkoleniowca

Włodzimierz Gąsior spędził w Stali Mielec wiele lat, choć nie obyło się bez przerw. Po raz pierwszy objął drużynę z Podkarpacia w 1984 roku i prowadził ją do 1991 roku z przerwami w latach 1985-1987 oraz w sezonie 1989/1990. Ponownie do klubu wrócił na lata 2003-2007, prowadził zespół także w latach 2012-2014, aż w końcu od kwietnia 2021 roku do początku lipca walczył ze Stalą Mielec o utrzymanie w ekstraklasie.

Stal Mielec zakończyła sezon 2020/21 na przedostatnim miejscu w tabeli. Jedyną gorszą drużyną było Podbeskidzie Bielsko-Biała, które spadło do I Ligi. - Nie odmówił Pan, gdy najbardziej Pana potrzebowaliśmy. Zawsze będzie Pan klubową legendą - napisano w oświadczeniu. Adam Majewski w Stomilu Olsztyn spędził blisko 10 miesięcy. Klub zakończył rozgrywki na 15. miejscu w tabeli. Były piłkarz Legii pracował wcześniej w drugim zespole Wisły Płock.