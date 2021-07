Marek Koźmiński rozważa wycofanie się z wyborów! Znamy nowego prezesa PZPN?

Informację o decyzji Marka Koźmińskiego opublikował "Przegląd Sportowy". Dotychczasowy wiceprezes PZPN był brany pod uwagę jako główny kandydat do przejęcia stanowiska po Zbigniewie Bońku. Gazeta dodaje, że Koźmiński rozważa wycofanie się, ponieważ uważa, że ma małe szanse na wygraną.

Marek Koźmiński może wycofać się z wyborów PZPN? Poparcie Kuleszy może zapewnić mu wygraną

Dziennik informuje także, że przełom w tej kwestii nastąpił po rekomendacji na stanowisko wiceprezesa do spraw piłki amatorskiej Adama Kaźmierczaka, którego popierał Cezary Kulesza. Marek Koźmiński z kolei stawiał na jego konkurenta Radosława Michalskiego. Nowego wiceprezesa wybrali szefowie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Wybory na stanowisko prezesa PZPN odbędą się w środę 18 sierpnia. Marek Koźmiński i Cezary Kulesza są jedynymi kandydatami na miejsce Zbigniewa Bońka. Obecny prezes pełni swoją funkcję przez blisko dziewięć lat, czyli dwie kadencje. Zasady zakazują kandydowania na kolejny okres. Wywiady z obu kandydatami ukazały się na łamach naszego portalu.

- Ja bym powiedział, że na linii Koźmiński - Kulesza relacje prywatne są dobre, ale nie ma żadnych relacji zawodowych. Ubolewam nad tym, bo nie przypominam sobie, by Czarek był aktywny na forum PZPN. Przez te dziewięć lat jego działalność była raczej nikła. Jeśli byśmy zajrzeli w stenogramy z posiedzeń zarządu związku, gdzie wszystko jest odnotowywane, to trudno by znaleźć sprawę, w której on zabrał głos i zajął jakieś stanowisko. Nie przypominam sobie też jakieś naszej konkretnej merytorycznej kwestii, którą razem rozstrzygaliśmy - powiedział Koźmiński w wywiadzie z naszym dziennikarzem, Kacprem Sosnowskim.

- Rozumiem, że kampania rządzi się swoimi prawami, ale nie przenośmy do futbolu szkodliwych zwyczajów z innych dziedzin. Apeluję o więcej umiaru i rozsądku - odpowiedział Kulesza w specjalnym oświadczeniu, które udostępnił na Twitterze. Wywiad, którego udzielił kandydat na prezesa PZPN przeczytacie TUTAJ>>>.