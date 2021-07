Podolski przyleciał do Polski i ma już plan na wieczór. Hit [WIDEO]

Największy hit transferowy w Ekstraklasie stał się faktem. Były zawodnik m.in. Arsenalu i Interu, 130-krotny reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku zagra dla Górnika Zabrze. Mowa oczywiście o Lukasie Podolskim, który dotrzymał danego przed laty słowa i został piłkarzem zabrzańskiego klubu. Podolski pojawił się już w Polsce i chwilę porozmawiał z dziennikarzami.

- Zawsze kibicowałem Górnikowi. Stadion wiadomo, nie jest jeszcze gotowy, ale mamy kibiców. Jest wszystko, klub super, ma historię. Ja się tu wychowałem, to jest mój klub od małego i dlatego wybrałem grę dla Górnika. Zawsze mówiłem, że tu zagram i się teraz udało. Słowo to jest słowo. I jestem tutaj, cieszę się, pogoda jest fajna. Włączymy grilla gdzieś, na kiełbasę pojedziemy i będzie fajny dzień – to były pierwsze słowa nowego napastnika Górnika.

Podolski nigdy nie ukrywał swojej sympatii do klubu. Został więc zapytany, czy śledzi poczynania Górnika w Ekstraklasie. - Nic nie wiem. To dla mnie nowy klub, wszystko będzie nowe – żartował Podolski, po czym dodał - Śledzę nie tylko od wczoraj, tylko cały czas. Oglądam mecze, jak nie na żywo to w internecie, albo patrzę, jaki był wynik na koniec. Śledzę, jakie są transfery, co się tam dzieje.

Cele w Górniku? "Będę kopał w d..."

Podolski odpowiedział też na pytanie o cele w Górniku. Mistrz świata z 2014 roku zaskoczył odpowiedzią. Ta może spodobać się młodym piłkarzom, choć już wiedzą, że łatwo nie będą mieli. - Byłbym głupi gdybym powiedział, że zagramy teraz o mistrza. Są młode, dobre chłopaki. Górnik przez ostatnie lata miał taki cel, żeby wyciągnąć tych chłopaków z akademii. Będę kopał w d… żeby biegali, żeby dobrze zagrali. Cel jest taki, żeby jeden z tych chłopaków się wybił i zrobił dużą karierę – powiedział Podolski.

Oficjalny debiut w Ekstraklasie Lukas Podolski może zaliczyć 25 lipca. Wtedy Górnik zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w meczu 1. kolejki Ekstraklasy. Natomiast 30 lipca zabrzanie rozegrają pierwszy mecz domowy. Ich rywalem będzie Lech Poznań.

