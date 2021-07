Grał w Premier League, teraz może zastąpić Pekharta w Legii. Główny kandydat

Już w środę Legia Warszawa wraca do gry. Mistrzowie Polski rozpoczną batalię o awans do europejskich pucharów. Ich pierwszym przeciwnikiem w eliminacjach do Ligi Mistrzów będzie mistrz Norwegii Bodo/Glimt, a pierwsze spotkanie rozegrają na wyjeździe. Presja na drużynie Czesława Michniewicza jest ogromna, ponieważ wszyscy oczekują, aby Legia w końcu zagrała w europejskich rozgrywkach. Z tego powodu przeprowadzono już kilka wzmocnień, ale władze klubu ze stolicy wciąż są bardzo aktywne na rynku transferowym.

Niestety dla Czesława Michniewicza oprócz wzmocnień doszło także do kilku osłabień, a z doniesień medialnych wynika, że może ich być jeszcze więcej. Z klubem pożegnali się już tacy zawodnicy jak Walerian Gwilia, Marko Vesović czy Paweł Wszołek, a następni w kolejce będą prawdopodobnie Tomas Pekhart i Josip Juranović. Zarówno Czech jak i Chorwat mają za sobą bardzo udane Euro 2020 i to właśnie przyciągnęło potencjalnych nabywców.

Jak donoszą jednak hiszpańskie media, władze Legii działają już bardzo aktywnie, aby znaleźć zastępstwa dla obu zawodników, którzy pełnili w zeszłym sezonie kluczowe role w drużynie i przyczynili się do zdobycia mistrzostwa Polski. Według doniesień dziennika "El Periodico de Aragon" do Warszawy może się przenieść napastnik Realu Saragossa Haris Vukcić, który miałby zastąpić właśnie Tomasa Pekharta. 28-letni Słoweniec ma za sobą bardzo słaby sezon w Hiszpanii, ale wcześniej dobrze sobie radził na holenderskich boiskach, gdzie reprezentował barwy Twente Enschede. W minionym sezonie rozegrał zaledwie 19 spotkań w Segunda Division i Pucharze Króla, w których nie zdobył ani jednej bramki. Na dodatek większość z nich rozpoczynał na ławce rezerwowych, co przełożyło się na zaledwie 612 minut spędzonych na boisku.

Vukcić ma na swoim koncie za to kilka występów w Premier League i Lidze Europy w barwach Newcastle United. Cały czas występuje także w reprezentacji Słowenii, w której zaliczył jak do tej pory 10 spotkań i strzelił pięć bramek. W poprzedniej edycji Ligi Narodów został nawet z czterema trafieniami królem strzelców dywizji C, w której występowała jego drużyna narodowa.