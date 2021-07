Bezprecedensowa decyzja ekstraklasy po transferze Lukasa Podolskiego? Rozmowy trwają

Zobacz wideo

Lukas Podolski podpisze kontrakt z Górnikiem Zabrze. I jest to hit, jakiego w naszej lidze jeszcze nie było. 130-krotny reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, będzie grał w ekstraklasie. Dotrzymał słowa, włoży barwy swojego ukochanego klubu, ale grę w polskiej lidze będzie też łączył z rolą jurora w niemieckiej edycji programu "Mam talent". Czy to problem? Może się okazać, że nie. Bo przyjście Podolskiego do ekstraklasy jest tak wielkim wydarzeniem, że ekstraklasa może podjąć bezprecedensową decyzję i ustalać terminarz tak, żeby mecze Górnika nie pokrywały się z innymi zobowiązaniami Podolskiego - dowiedział się Sport.pl.

- Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale mogę potwierdzić, że pewne nieoficjalne rozmowy w tej sprawie już się odbyły. Generalnie nie ma większych problemów, jeśli chodzi o daty, bo tylko kilka meczów mogłoby się pokryć z wyjazdami Łukasza. Cały ten plan szczegółowo przeanalizowaliśmy w trakcie rozmów kontraktowych. A najważniejsze, że zarówno nam, jak i ekstraklasie, zależy na tym, żeby Podolski zagrał jak najwięcej meczów w ekstraklasie - zapowiada Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze, w rozmowie ze Sport.pl.

Lukas Podolski miał propozycje z czterech, pięciu innych klubów

A jak wyglądały ostatnie rozmowy na linii Lukas Podolski - Górnik Zabrze? - Rozmawialiśmy o wszystkich szczegółach. To były negocjacje, ale na gruncie przyjacielskim. O grze Łukasza dla Górnika mówiono od dawna, ale wszystko przyspieszyło dwa miesiące temu. Jasne, że decydował sentyment, przywiązanie do klubu, ale musieliśmy przedstawić Łukaszowi konkretną ofertę, bo miał również propozycje z czterech, pięciu innych klubów - zdradza prezes Górnika Zabrze.

Gdy pytamy go o reakcje zabrzańskiego środowiska, najczęściej powtarza słowo: szaleństwo. - I to prawdziwe szaleństwo! Ja czegoś takiego nie pamiętam. Może gdyby 50 lat temu był internet, to podobnie byłoby po zwycięstwie Górnika z Romą, a później przy finale z Manchesterem City w Pucharze Zdobywców Pucharów. To jest ta skala! I bardzo się cieszę, że kibice tak przyjęli ten transfer. Piłka jest dla ludzi, ma dawać radość, a marzenia większości kibiców Górnika Zabrze właśnie się spełniły - cieszy się Czernik.

"O polskiej piłce będzie głośno nie tylko w Niemczech"

- My to traktujemy jako olbrzymią szansę. Dla Górnika, dla śląskiej piłki, ale też dla całej polskiej ligi. To jest wizerunkowy strzał, jakiego nigdy nie było i mam nadzieję, że wszyscy razem go wykorzystamy - apeluje Czernik. I dodaje: - Łukasz Podolski to taka postać, takie nazwisko, że o polskiej piłce będzie głośno nie tylko w Niemczech, nie tylko w innych europejskich krajach, ale też w Azji czy Ameryce Południowej, gdzie Podolski też jest wielką gwiazdą - zaznacza.

A co Podolski może dać ekstraklasie sportowo? W 40 meczach ligi tureckiej strzelił pięć goli i miał sześć asyst. Szału nie ma, ale w Zabrzu liczą, że poprawi ten wynik. - Jego sportowe ambicje są wysokie, ale ja jako prezes Górnika Zabrze nie będę składał żadnych deklaracji, że Górnik z Podolskim celuje w mistrzostwo, że wygra każdy mecz, a Łukasz strzeli 20 goli. Cieszymy się z tego wzmocnienia, to największy transfer w historii ligi, nikt nawet nie może się z nim równać, ale sportowego balona nie pompujemy. Bo Łukasz nic nie zrobi bez wsparcia całego zespołu - kończy Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze.

Lukas Podolski ma 36 lat. W reprezentacji Niemiec rozegrał 130 meczów, strzelił 49 goli. Jest mistrzem świata z 2014 roku z Brazylii. Jego ostatnim klubem był turecki Antalyaspor. Wcześniej grał w następujących klubach: Vissel Kobe (Japonia), Galatasaray (Turcja), Arsenal (Anglia), Inter Mediolan (Włochy), Bayern Monachium (Niemcy) i FC Koeln (Niemcy).