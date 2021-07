Oficjalnie: Dominik Furman wraca do ekstraklasy! Mocna prezentacja

Dominik Furman przez cztery lata, od 2016 roku do 2020 był kluczowym zawodnikiem Wisły Płock. Latem zeszłego roku odszedł z klubu do tureckiego Genclerbirligi. Tam w minionym sezonie rozegrał 23 spotkania w lidze i krajowym pucharze. Nie zdobył żadnego gola, zanotował za to trzy asysty. Jego zespół jednak spadł z ligi, a Furman rozwiązał kontrakt z winy klubu. Genclerbirligi ma problemy z regularnym płaceniem pensji. Teraz piłkarz wraca jednak do Polski.

"Dominiku, witamy ponownie!" - tak przywitano Furmana w Wiśle Płock

Furman ponownie zagra w barwach Wisły Płock. Zawodnik podpisał kontrakt, który będzie go obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku. "Od pamiętnego debiutu w meczu z Lechią Gdańsk (2:1) do wygaśnięcia umowy i odejścia z Wisły Płock Dominik rozegrał 142 spotkania w barwach Nafciarzy, w których zaliczył 19 bramek i 26 ostatnich podań. W tym czasie stał się czołową postacią drużyny i ulubieńcem płockich kibiców. Dodatkowo wiosną 2019 otrzymał kapitańską opaskę, a jesienią 2019 powołanie do reprezentacji Polski. Dominiku, witamy ponownie!" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Furmanowi zadedykowano także filmik opublikowany w mediach społecznościowych, w którym przerobiono reakcje na jego powrót do ekstraklasy w stylu trendu memów nazywanych "Drop It" od pierwszych słów piosenki Sporty-o "Let Me Hit It" używanych przy ich tworzeniu.

O tym transferze mówiło się od kilku dni, ale w weekend sprawy nabrały tempa i osiągnięto porozumienie, o czym poinformował "Przegląd Sportowy". Furman wróci do klubu, którego był największą gwiazdą. 19 goli i 26 asyst w 142 meczach mówi samo za siebie. Zawodnik wrócił do Płocka przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, obiecał, że w Polsce zagra tylko w Legii Warszawa, lub właśnie w Wiśle Płock. Po drugie, w Płocku mieszka jego partnerka. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, plus fakt, że Legia nie była zainteresowana zakontraktowaniem swojego byłego piłkarza, Wisła Płock była pierwszym wyborem Furmana. Piłkarz zdążył także zadebiutować w reprezentacji Polski, w której do tej pory rozegrał trzy spotkania.

Nieoficjalny debiut Furmana już w środę?

Drużyna Macieja Bartoszka przebywa na zgrupowaniu w Warce. Nieoficjalny debiut wracającego do Wisły pomocnika może nastąpić 7 lipca, kiedy płocczanie zagrają z Widzewem. Do oficjalnego debiutu może natomiast dojść 24 lipca, kiedy Wisła Płock w meczu 1. kolejki Ekstraklasy zagra z Legią Warszawa.

