Niemieckie media komentują transfer Podolskiego. "Spełnia się jego marzenie"

Informacje o transferze Podolskiego zaczęły się potwierdzać w poniedziałek, gdy klub opublikował filmik zapowiadający długo wyczekiwane przejście zawodnika do ekstraklasy, a podobne wideo pojawiło się także na profilu piłkarza. Wcześniej o sprawie poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Napisał on, że chociaż mistrz świata z 2014 roku ma kilka zagranicznych ofert, to właśnie z zabrzanami prowadzi zaawansowane rozmowy. We wtorek transfer niemieckiego piłkarza urodzonego w Gliwicach potwierdził już sam klub i opublikował filmik, w którym zaprezentował już Podolskiego w koszulce zabrzan.

Na informacje dotyczące Podolskiego już w poniedziałek zareagowały niemieckie media. "Spełnia się jego marzenie" - napisał portal telewizji "Sport1". "Ma dołączyć do klubu, w którym nauczył się grać w piłkę. Kto wie, czy nie skończy tam kariery. A był to wspaniały okres" - czytamy dalej.

"Czy to ósmy i ostatni przystanek w czasie jego kariery?"

"Czy to ósmy i ostatni przystanek w czasie jego kariery?" - zastanawiają się za to na portalu "Transfermarkt". "Po raz pierwszy zdecydował się, żeby skierować swoją karierę w kierunku kraju, gdzie się urodził. Prawdopodobnie by ją tam zakończyć" - wskazali.

Podolski to były zawodnik m.in. 1.FC Koeln, Bayernu Monachium, Arsenalu i Interu Mediolan. Rozegrał też 130 spotkań dla reprezentacji Niemiec, w których zdobył 49 bramek.