Oficjalnie: Lukas Podolski zagra w Ekstraklasie! Historia się zamknęła

O tym, że Lukas Podolski wreszcie może trafić do Górnika Zabrze, poinformował w niedzielę znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Napisał on, że chociaż mistrz świata z 2014 roku ma kilka zagranicznych ofert, to właśnie z zabrzanami prowadzi zaawansowane rozmowy.

Wszystko wskazuje na to, że obie strony porozumiały się i Podolski wreszcie zagra dla Górnika, co wielokrotnie zapowiadał w poprzednich latach. W poniedziałek wieczorem klub i sam zawodnik zamieścili w mediach społecznościowych filmiki, które sugerują rychłe ogłoszenie transferu. Z materiałów tych wiemy, że Podolski zagra w Górniku z numerem 10.

Podolski wreszcie trafi do Górnika!

Podolski wielokrotnie podkreślał, że chciałby zagrać w tym klubie, ale na razie nie mógł znaleźć drogi do Zabrza. - Z mojej strony nic się nie zmieniło: kocham Górnika i wciąż chcę w nim zagrać. Pamiętam, co obiecałem działaczowi tego klubu, świętej pamięci Krzyśkowi Majowi. Obiecałem, że zagram w Górniku. Pamiętam też to, co mówiłem mojej ukochanej babci. Że chciałbym, aby choć raz zobaczyła mnie w barwach Górnika. Niestety, babcia niedawno zmarła, choć dożyła pięknego wieku - mówił przed rokiem, gdy temat jego powrotu do Polski upadł.

Podolski to były zawodnik m.in. 1.FC Koeln, Bayernu Monachium, Arsenalu i Interu Mediolan. Rozegrał też 130 spotkań dla reprezentacji Niemiec, w których zdobył 49 bramek.