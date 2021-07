Wisła Kraków blisko dwóch dużych transferów! "34 gole i 44 asysty"

To gorący okres w Krakowie. Niedawno nowym trenerem Wisły został Adrian Gula, czyli były trener Trencina, Żiliny i Viktorii Pilzno i były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Słowacji. Przy Reymonta Słowak ma zbudować drużynę, która wróci do ligowej czołówki. Gula na pewno nie będzie mógł skorzystać z Aleksandra Buksy, który został sprzedany do Genoi. Słowak będzie miał jednak do dyspozycji dwóch nowych piłkarzy.

Jak informuje serwis meczyki.pl, bardzo blisko podpisania kontraktu z "Białą Gwiazdą" jest Michal Skvarka. 28-letni Słowak to stary znajomy Adriana Guli. Pod jego okiem grał w Żylinie. Środkowy pomocnik - za kadencji Guli - rozegrał 171 spotkań, strzelił 34 gole i zanotował aż 44 asysty. Do Krakowa trafia jednak jako wolny gracz, bo wygasła jego umowa z Ferencvarosem.

Rewolucja w Wiśle Kraków

Z kolei Krzysztof Kiewicz, świetnie poinformowany w sprawach Wisły, dodaje, że Gula będzie miał także nowego lewego obrońcę. Zostać nim ma Matej Hanousek, 28-letni Czech. Ostatnie dwa lata spędził w Sparcie Praga, gdzie rozegrał aż 80 meczów, w tym 10 w Lidze Europy.

W ostatnim czasie Wisła zakontraktowała także: Mikołaja Biegańskiego, Alana Urygę, Aschrafa El Mahdiouiego, Dora Hugiego, Jana Klimenta, Mateusza Młyńskiego, Huberta Sobola i Przemysława Zdybowicza.

Warto dodać, że w czerwcu sponsorem strategicznym Wisły został Orlen Oil. - Wisła to klub z tradycjami, który ostatnio przeszedł bardzo poważne zmiany. To klub bardzo solidarny. Klub ocalony przez solidarność. Przez ludzi, którzy w niech zainwestowali, ale też przez solidarność kibiców. Te wszystkie rzeczy pokazują, że jesteście niezłomni, niezniszczalni. Czujecie historię i wiecie, że jesteście za nią odpowiedzialni. My, jako Orlen, doceniamy takie postawy. W takich ludzi i w taki klub chcemy inwestować - mówił Daniel Obajtek, prezes Orlenu.