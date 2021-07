To już pewne. Dominik Furman wraca do ekstraklasy! Transfer kwestią godzin

Dominik Furman przez cztery lata, od 2016 roku do 2020 był kluczowym zawodnikiem Wisły Płock. Latem zeszłego roku odszedł z klubu do tureckiego Genclerbirligi. Tam w minionym sezonie rozegrał 23 spotkania w lidze i krajowym pucharze. Nie zdobył żadnego gola, zanotował za to trzy asysty. Jego zespół jednak spadł z ligi, a Furman rozwiązał kontrakt z winy klubu. Genclerbirligi ma problemy z regularnym płaceniem pensji.

Furman wraca do Wisły Płock. Transfer kwestią godzin

Jak dowiedział się "Przegląd Sportowy", Furman wróci do Wisły Płock. O tym transferze mówiło się od kilku dni, ale w weekend sprawy nabrały tempa i osiągnięto porozumienie. Furman wróci do klubu, którego był największą gwiazdą. 19 goli i 26 asyst w 142 meczach mówi samo za siebie. Furman wrócił do Płocka przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, obiecał, że w Polsce zagra tylko w Legii Warszawa, lub właśnie w Wiśle Płock. Po drugie, w Płocku mieszka jego partnerka. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, plus fakt, że Legia nie była zainteresowana zakontraktowaniem swojego byłego piłkarza, Wisła Płock była pierwszym wyborem Furmana.

Ogłoszenie transferu jest kwestią godzin. Powinno nastąpić w poniedziałek lub wtorek. Potem Furman dołączy do zespołu. Drużyna Macieja Bartoszka przebywa na zgrupowaniu w Warce. Nieoficjalny debiut wracającego do Wisły pomocnika może nastąpić 7 lipca, kiedy płocczanie zagrają z Widzewem. Do oficjalnego debiutu może natomiast dojść 24 lipca, kiedy Wisła Płock w meczu 1. kolejki Ekstraklasy zagra z Legią Warszawa.

