Vuković poważnym kandydatem na trenera w ekstraklasie. Musiałby zrezygnować z pensji

Zagłębie Lubin przygotowuje się do startu nowego sezonu ekstraklasy bez trenera, po tym jak z klubu niespodziewanie odszedł Martin Sevela, którego kontrakt został wykupiony przez saudyjski Abha Club na trzy tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek. "45-letni szkoleniowiec zdecydował się skorzystać z oferty arabskiego klubu Saudi Professional League, który wykupił trwający jeszcze przez rok kontrakt słowackiego szkoleniowca" - poinformowało w czwartek wieczorem Zagłębie Lubin.

"Nie do wiary" - napisał jeden z kibiców Zagłębia na oficjalnym profilu klubu na Facebooku. Ale nie tylko on jest w szoku. Chyba wszyscy są, bo czegoś takiego w ekstraklasie jeszcze nie grali. Jeśli ktoś stąd odchodził, był podbierany przez inne kluby, to nie byli to trenerzy, a piłkarze. Zazwyczaj młodzi Polacy, którzy szybko - często po jednym udanym sezonie - uciekali z ekstraklasy do lepszej ligi.

Vuković zostanie trenerem Zagłębia Lubin?

Znany użytkownik Twittera, Janekx89, którego informacje często się sprawdzają, poinformował, że Zagłębie szuka nowego szkoleniowca na miejsce Słowaka i ma już jednego poważnego kandydata. - Docierają do mnie informacje, że Aleksandar "Vuko" Vuković jest najpoważniejszym kandydatem na nowego trenera Zagłębia Lubin - napisał na Twitterze.

- Info prawdziwe, chociaż w tym momencie szanse na deal nie są duże. Vuko niechętnie chce zrezygnować ze swojej pensji z Legii - dodał Sebastian Staszewski z portalu sport.interia.pl.

- Potwierdzam redaktorze. Byłem w podróży, ale z tego co właśnie dostaje informację to sytuacja bardzo dziwna. Cóż, zawsze byłem przekonany, że dla młodego stażem trenera liczyć się powinna przede wszystkim możliwość pracy w ciekawym projekcie - odpowiedział Janekx89.

Vuković ostatnio był bez pracy, po tym jak został zwolniony z Legii 21 września 2020 roku. - Nie spodziewałem się dymisji w tym momencie. Nikt mi nie powiedział, że zbliża się mecz, który decyduje o mojej przyszłości. Czułem jednak, że brak awansu do fazy grupowej europejskich pucharów będzie oznaczał zwolnienie. I to bym zrozumiał. Wiem, jakie w Legii są oczekiwania i w przypadku braku awansu do Ligi Europy zwolnienie uznałbym za rozsądne i spodziewane - powiedział Serb w programie "Cafe Futbol" na początku listopada zeszłego roku.

Vuković w sezonie 2019/20 doprowadził Legię do mistrzostwa Polski. Serb nie awansował jednak do fazy grupowej Ligi Europy i przegrał w półfinale Pucharu Polski. Poprzednie rozgrywki nie zaczęły się dla warszawiaków najlepiej. Drużyna Vukovicia przegrała z Omonią Nikozja w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, doznając też dwóch porażek w czterech kolejkach ligowych. Później Vukovicia zastąpił Czesław Michniewicz, który zdobył z klubem mistrzostwo Polski w zeszłym sezonie.

Natomiast Sevela spędził w Lubinie prawie dwa lata, rozpoczynając pracę z Zagłębiem w 2019 roku. Słowak poprowadził klub z Dolnego Śląska w 65 spotkaniach, notując średnią 1,51 punktu na mecz. W poprzednim sezonie - który był pierwszym pełnym pod jego wodzą - Zagłębie zakończyło rozgrywki na ósmym miejscu