Romano odpalił bombę! Transferowy megahit w ekstraklasie? "Zaawansowane rozmowy"

Jak przekazuje Fabrizio Romano, Lukas Podolski prowadzi już zaawansowane rozmowy z Górnikiem Zabrze - klubem, w którym rozpoczynał swoją karierę. Zdaniem włoskiego dziennikarza, Podolski otrzymał również oferty z Queretaro, Fortalezy, Turcji i Kataru.

REKLAMA

Zobacz wideo "Luis Enrique i jego piłkarze już teraz są traktowani jako zwycięzcy"

Podolski mówił, że jeszcze zagra w Górniku Zabrze

Podolski wielokrotnie podkreślał, że chciałby zagrać w tym klubie, ale na razie nie mógł znaleźć drogi do Zabrza. - Z mojej strony nic się nie zmieniło: kocham Górnika i wciąż chcę w nim zagrać. Pamiętam co obiecałem działaczowi tego klubu, świętej pamięci Krzyśkowi Majowi. Obiecałem, że zagram w Górniku. Pamiętam też to, co mówiłem mojej ukochanej babci. Że chciałbym, aby choć raz zobaczyła mnie w barwach Górnika. Niestety, babcia niedawno zmarła, choć dożyła pięknego wieku - mówił przed rokiem, gdy temat jego powrotu do Polski upadł.

Michał Pazdan wraca do ekstraklasy! "Minister Obrony Narodowej"

Lukas Podolski to były zawodnik m.in. 1.FC Koeln, Bayernu Monachium, Arsenalu i Interu Mediolan. Rozegrał też 130 spotkań dla reprezentacji Niemiec, w których zdobył 49 bramek. W kadrze narodowej sięgnął po tytuł mistrza świata w 2014 roku.

Wyraź piłkarskie emocje na ogromnym ekranie w Warszawie

Euro dla Polski się już skończyło, ale nie dla polskich kibiców. Wejdź na muralnazywo.pl, napisz, komu kibicujesz, oceniaj mecze i typuj faworytów aż do samego finału, a my spośród przesłanych haseł każdego dnia wybierzemy najlepsze i umieścimy je na największym ekranie LED w Warszawie przy placu Unii Lubelskiej oraz na stronie muralnazywo.pl. Uwaga! Ekran aktualizujemy codziennie i nie możemy się doczekać tego, co wymyślicie.