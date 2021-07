Michał Pazdan wraca do ekstraklasy! "Minister Obrony Narodowej"

"Bardzo możliwy jest transfer do Jagiellonii Michała Pazdana. Jeszcze tydzień temu z różnych źródeł można było usłyszeć, że Pazdan takiej opcji nie bierze pod uwagę i chce dalej grać za granicą. W ostatnich dniach jednak to się zmieniło i temat odżył na nowo. Z tego, co usłyszeliśmy, sytuacja powinna się wyjaśnić do końca tygodnia" - pisaliśmy w środę. W sobotę finalizacja transferu stała się faktem.

Michał Pazdan wraca do Jagiellonii po sześciu latach

Pazdan po raz pierwszy reprezentował barwy Jagiellonii Białystok w lata 2012-15. W Białymstoku rozegrał trzy pełne sezony, w trakcie których zaliczył 96 oficjalnych występów, 3 gole i 5 asyst. W sezonie 2014/15 z drużyną Michała Probierza wywalczył trzecie miejsce w ekstraklasie. Poprzez bardzo dobrą postawę zapracował sobie na miejsce w podstawowej jedenastce reprezentacji Polski, a także transfer za około 700 tysięcy euro do Legii Warszawa. W kadrze Adama Nawałki grał zarówno na Euro 2016, jak i na mundialu w Rosji. To właśnie na Euro swoimi świetnymi występami zapracował na miano "Ministra Obrony Narodowej" i w ten sposób Jagiellonia zapowiedziała oficjalną informację nt. zakontraktowania 34-letniego stopera.

Michał Pazdan ostatnie trzy sezony spędził w tureckim Ankaragucu, z którym w ostatnim sezonie spadł z SuperLig. W reprezentacji Polski do dzisiaj rozegrał 38 meczów, a dla Jagiellonii będzie już siódmym letnim transferem. Wcześniej z białostockim klubem związali się Kacper Tabiś, Michał Surzyn, Israel Puerto, Dani Quintana i Andrzej Trubeha, a najnowszym dotąd nabytkiem był 17-letni napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski - Michał Samborski z Pogoni Szczecin.

Najlepszy strzelec odszedł na Węgry

Pazdan w najbliższych dniach powinien dołączyć na zgrupowanie drużyny Ireneusza Mamrota, na którym brakuje trzech innych obrońców - kontuzjowanych Ivana Runje, Pawła Olszewskiego i Bogdana Tiru.

W Kępie koło Sochocina nie ma już także Jakova Puljicia. Chorwacki napastnik, który w minionym sezonie był najlepszym strzelcem Jagiellonii z 11 golami na koncie (tyle samo strzelił też Jesus Imaz), został sprzedany za około pół miliona euro do drużyny wicemistrza Węgier - Puskas Akademia FC.

W sobotę Jagiellonia Białystok rozegrała swój pierwszy letni mecz sparingowy. Przegrała w nim z mistrzem Polski Legią Warszawa 0:2.