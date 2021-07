Oficjalnie: Adam Hlousek, były piłkarz Legii Warszawa, wrócił do ekstraklasy

W sobotę w mediach społecznościowych Bruk-Bet Termaliki Nieciecza oficjalnie potwierdzono transfer czeskiego obrońcy. Adam Hlousek wrócił do ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Z nowym klubem związał 12-miesięcznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Adam Hlousek wraca do ekstraklasy. Dwa lata przerwy

Według wcześniejszych doniesień bardzo zainteresowany ściągnięciem Czecha do swojego składu był Górnik Łęczna, który podobnie jak Bruk-Bet Termalica Nieciecza wywalczył sobie awans do ekstraklasy. Obrońca wróci do polskiej ligi po dwóch latach przerwy. Do Łęcznej z kolei mogą trafić Janusz Gol, Filip Marchwiński i Adler Da Silva z FK Pohronie. W przypadku Marchwińskiego mowa jedynie o wypożyczeniu.

Czech występował w latach 2016-2019 w Legii Warszawa, dla której rozegrał ponad 130 oficjalnych spotkań i zdobył trzy mistrzostwa Polski oraz dwa krajowe puchary. Adam Hlousek trafił do Viktorii Pilzno w lipcu 2019 roku bez kwoty odstępnego, a rok później został wypożyczony do FC Kaiserslautern.

Adam Hlousek zagrał w poprzednim sezonie w 27 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Kontrakt pilkarza z Viktorią Pilzno wygasł z końcem czerwca, klub nie zdecydował się na przedłużenie umowy.