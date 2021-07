Francuzi jak Polacy po Euro 2016. Absurdalna petycja. 270 tys. podpisów

"Nasze serwery prawie eksplodowały! Ale uspokójmy się, bo Szwajcarzy zasłużyli na zwycięstwo" - czytamy na stronie leslignesbougent.org, gdzie pojawiła się petycja, którą podpisało blisko 270 tys. kibiców. Wszyscy domagali się powtórzenia meczu Francji ze Szwajcarią (3:3, 4:5 p.k.). Domagali się, bo petycja już zniknęła ze strony. Jej administratorzy informują, że zniknęła na wniosek autora petycji, z którym skontaktowali się i który sam o to poprosił.

Widocznie autor petycji sam przeraził się skalą. Że poszło to za szeroko. Ale skąd my to znamy? Przecież na podobny pomysł pięć lat temu na Euro we Francji wpadli polscy kibice. Po ćwierćfinałowym meczu z Portugalią (1:1, 3:5 p.k.), kiedy w kilka godzin rozkręcili na portalach społecznościowych akcję pod hasztagiem #BłądSędziego (więcej tutaj). Twierdzili, że niemiecki sędzia Felix Brych popełnił błąd przy rzucie karnym wykonywanym przez Jakuba Błaszczykowskiego. Że portugalski bramkarz Rui Patricio - który wyczuł intencję Kuby i zdążył do piłki zmierzającej w jego lewy róg - złamał przepisy, bo przed strzałem wyszedł z linii bramkowej.

To samo zauważyli teraz francuscy kibice. Oni też domagali się powtórzenia meczu. Też ze względu na rzut karny. Strzelany przez Kyliana Mbappe, który pomylił się w piątej serii - Yann Sommer obronił jego strzał, ale obronił dlatego, że w mniemaniu kibiców w momencie strzału wyszedł przed linię bramkową. Ale o ile pięć lat temu jeszcze było to wyraźne przy karnym Błaszczykowskiego, kiedy Rui Patricio zrobił wyskok do przodu, o tyle teraz Sommer do samego końca cały czas jedną nogę miał na linii bramkowej, nie oderwał jej. Czyli nie złamał przepisów - na dodatek w dobie VAR, który jest na tych mistrzostwach i który to sprawdzał - a te są po prostu źle interpretowane przez francuskich kibiców, którzy nie mogą się pogodzić, że to Szwajcaria w piątek o 18 na stadionie w Petersburgu zagra o półfinał Euro z Hiszpanią

