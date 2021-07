Nie do wiary! Tego w ekstraklasie jeszcze nie grali. Saudyjczycy wykupili trenera

Martin Sevela nie poprowadzi Zagłębia Lubin w nowym sezonie. Na trzy tygodnie przed startem ligi został podebrany przez saudyjski Abha Club. "45-letni szkoleniowiec zdecydował się skorzystać z oferty arabskiego klubu Saudi Professional League, który wykupił trwający jeszcze przez rok kontrakt słowackiego szkoleniowca" - poinformowało w czwartek wieczorem Zagłębie Lubin.

"Nie do wiary" - pisze jeden z kibiców Zagłębia na oficjalnym profilu klubu na Facebooku. Ale nie tylko on jest w szoku. Chyba wszyscy są, bo czegoś takiego w ekstraklasie jeszcze nie grali. Jeśli ktoś stąd odchodził, był podbierany przez inne kluby, to nie byli to trenerzy, a piłkarze. Zazwyczaj młodzi Polacy, którzy szybko - często po jednym udanym sezonie - uciekali z ekstraklasy do lepszej ligi.

Martin Sevela odchodzi z Zagłębia Lubin. "Dziękujemy"

Sevela spędził w Lubinie prawie dwa lata, rozpoczynając pracę z Zagłębiem w 2019 roku. Słowak poprowadził klub z Dolnego Śląska w 65 spotkaniach, notując średnią 1,51 punktu na mecz. W poprzednim sezonie - który był pierwszym pełnym pod jego wodzą - Zagłębie zakończyło rozgrywki na ósmym miejscu.

"Dziękujemy trenerze za pracę w naszym klubie i życzymy powodzenia!" - w taki sposób Sevela został pożegnany przez Zagłębie, które poinformowało, że jego obowiązki przejmie teraz Paweł Karmelita - od czterech lat członek sztabu Seveli, znany w Lubinie z dobrej pracy z młodzieżą. Na razie nie wiadomo jednak czy to rozwiązanie tymczasowe, czy na stałe. "W kwestii dalszych zmian w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny poinformujemy w kolejnym komunikacie" - napisało Zagłębie.