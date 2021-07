Ekstraklaso, wracaj! Kuriozalny gol w meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin [WIDEO]

Lech Poznań przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w Opalenicy. Tam piłkarze pod okiem trenera Macieja Skorży przygotowują się do sezonu 2021/22 PKO Ekstraklasy. W pierwszym meczu towarzyskim zespół z Wielkopolski zmierzył się z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Lecha, ale najwięcej kontrowersji krążyło wokół pierwszego gola.

Lech Poznań przygotowuje się do kolejnego sezonu. Gol samobójczy w starciu z Zagłębiem

Piłkę z prawej strony boiska otrzymał Joao Amaral, który minął zawodnika Zagłębia i zagrał ją na wolne pole do Radosława Murawskiego. Pomocnik oddał piłkę na 16. metr do Ishaka, a Szwed momentalnie odegrał do wbiegającego Amarala. Portugalczyk wybiegł pod linię końcową, chciał odegrać piłkę w centrum pola karnego, ale ta trafiła pod nogi Konrada Forenca. Bramkarz Zagłębia Lubin nie zdążył zareagować i wbił piłkę do własnej bramki.

Lech ma dość! Skorża łapał się za głowę, ale jest nadzieja. Transferowa ofensywa

Akcję z golem samobójczym można obejrzeć na poniższym materiale wideo (37:00:00):

Pozostałe dwa gole piłkarze Macieja Skorży strzelili w 28. i 80. minucie. Zdobywcą pierwszej bramki był Joao Amaral, a drugiej Dani Ramirez. Jedynym piłkarzem Zagłębia Lubin, który wpisał się na listę strzelców był Sasa Aleksandar Zivec. Przed Lechem Poznań zostały do rozegrania jeszcze cztery mecze towarzyskie. W kolejnym starciu piłkarze Skorży zmierzą się z Lechią Gdańsk, Midtjylland, Arką Gdynia i Miedzią Legnica. Wszystkie spotkania rozegrane zostaną od 3 do 17 lipca.