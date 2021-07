Adam Hlousek o krok od powrotu do ekstraklasy. Wielkie zaskoczenie

Górnik Łęczna wywalczył awans do PKO Ekstraklasy po barażach. Drużyna prowadzona przez Kamila Kieresia najpierw wyeliminowała GKS Tychy po rzutach karnych, natomiast w finale wygrała 1:0 z ŁKS-em Łódź po bramce Serhija Krykuna. Zespół z Lubelszczyzny planuje już pierwsze transfery przed nowym sezonem.

Media: Adam Hlousek może trafić do Górnika Łęczna. Jest obecnie bez klubu

Jak informuje na Twitterze użytkownik Janekx89, Górnik Łęczna jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Adama Hlouska. Czech występował w latach 2016-2019 w Legii Warszawa, dla której rozegrał ponad 130 oficjalnych spotkań i zdobył trzy mistrzostwa Polski oraz dwa krajowe puchary. Hlousek do 30 czerwca był związany kontraktem z Viktorią Pilzno, natomiast nie został on przedłużony.

Adam Hlousek trafił do Viktorii Pilzno w lipcu 2019 roku bez kwoty odstępnego, a rok później został wypożyczony do FC Kaiserslautern. Teraz były reprezentant Czech ma kontynuować karierę w ekstraklasie. Duma Lubelszczyzny nie zamierza sprowadzić jedynie byłego piłkarza Legii Warszawa. Do Łęcznej może trafić Janusz Gol, Filip Marchwiński i Adler Da Silva z FK Pohronie. W przypadku Marchwińskiego mowa jedynie o wypożyczeniu.

Górnik Łęczna rozegra pierwszy mecz sezonu PKO Ekstraklasy 24 lipca o godzinie 15:00. Rywalem Zielono-Czarnych będzie Cracovia. Adam Hlousek zagrał w 27 spotkaniach minionego sezonu, w których zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.