Wisła Kraków może sporo zarobić na odejściu Aleksandra Buksy

Aleksander Buksa jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych polskich zawodników na rynku transferowym. Już od dłuższego czasu wiadomo, że 18-latek nie przedłuży kontraktu z Wisłą Kraków, co wzbudziło sporo kontrowersji, ponieważ klub zdążył już ogłosić, że umowa została przedłużona. Przedstawiciele zawodnika nie wywiązali się ostatecznie z nieformalnej umowy z włodarzami klubu.

Buksa odchodzi na zasadzie wolnego transferu. Wisła jednak jeszcze na nim zarobi

Od samego początku spekulacji na temat Aleksandra Buksy na czele wyścigu po jego zatrudnienie była Genoa. Teraz te doniesienia się potwierdzają. Jak poinformował bardzo dobrze obeznany na włoskim rynku transferowym dziennikarz Nicolo Schira, 18-latek jeszcze w tym tygodniu przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z klubem z Genui. Obowiązywać ma on do 30 czerwca 2026 roku.

Napastnik przeniesie się do Włoch na zasadzie wolnego transferu, ale jak przekazał "Dziennik Polski" Wisła Kraków i tak sporo na nim zarobi. Dzięki przepisom FIFA macierzysty klub ma prawo do rekompensaty za wyszkolenie zawodnika. Według wyliczeń dziennikarzy Genoa będzie musiała wypłacić krakowskiemu klubowi ekwiwalent w wysokości 220 tysięcy euro, czyli około miliona złotych za okres od 12. do 18. roku życia zawodnika.

To jednak jeszcze nie wszystko. Okazuje się także że dzięki mechanizmowi solidarnościowemu FIFA klub, którego piłkarz jest wychowankiem, może otrzymywać część kwoty od każdego kolejnego transferu swojego byłego piłkarza przez całą jego karierę. Warunkiem jest udokumentowanie, że zawodnik rzeczywiście szkolił się w klubie pomiędzy 12. a 23. rokiem życia. Według wyliczeń "Dziennika Polskiego" Wisła będzie otrzymywać po 2,5 procent od każdego kolejnego transferu lub płatnego wypożyczenia piłkarza.