Damian Kądzior może wrócić do ekstraklasy! Jest główny kandydat

W kontekście transferu Damiana Kądziora media pisały o dwóch klubach: Legii Warszawa oraz Lechu Poznań. Wszystko wskazuje jednak, że to klub z Wielkopolski pozyska 29-letniego zawodnika Eibaru. Ostatnie pół roku Kądzior spędził na wypożyczeniu w tureckim Alanyasporze. Aktualny kontrakt napastnika z hiszpańskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Damian Kądzior do Eibaru trafił w 2020 roku po bardzo dobrym sezonie w Dinamie Zagrzeb. Napastnik sięgnął z chorwackim klubem po swoje drugie mistrzostw kraju. W lidze rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował 10 asyst. W sezonie 2020/21 z kolei na hiszpańskich boiskach rozegrał osiem spotkań, na tureckich z kolei 18, jednak ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

Lech Poznań wzmacnia się przed kolejnym sezonie ekstraklasy. We wtorek klub oficjalnie poinformował o podpisaniu dwuletniego kontraktu z Arturem Sobiechem. Zimą 2019 roku piłkarz opuścił Lechię Gdańsk i związał się z tureckim Karagumruk SK. W pierwszych miesiącach 13-krotny reprezentant Polski rozegrał 14 spotkań w lidze, strzelił sześć goli i miał jedną asystę, a jego drużyna awansowała do tureckiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie zajęła ona w niej 8. miejsce, a Sobiech rozegrał 34 mecze, zdobył dziewięć bramek i miał dwie asysty.

Kolejnym piłkarzem, którego media przypisują do Lecha Poznań jest jego były obrońca Barry Douglas. Transfer może zostać ogłoszony do końca tego tygodnia. Ostateczna decyzja należy jednak do samego Szkota. W Lechu występował w latach 2013-2016. W tym czasie zagrał w 75 meczach, w których strzelił pięć goli.