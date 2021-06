Oficjalnie: Artur Sobiech znów zagra w ekstraklasie! Wielki powrót

Powrót Artura Sobiecha do ekstraklasy potwierdzony. Zimą 2019 roku piłkarz opuścił Lechię Gdańsk i podpisał kontrakt z tureckim Karagumruk SK. W pierwszych miesiącach 13-krotny reprezentant Polski rozegrał 14 spotkań w lidze, strzelił sześć goli i miał jedną asystę, a jego drużyna awansowała do tureckiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie zajęła ona w niej 8. miejsce, a Sobiech rozegrał 34 mecze, zdobył dziewięć bramek i miał dwie asysty.

Oficjalnie: Sobiech zawodnikiem Lecha Poznań

Wraz z końcem minionych rozgrywek umowa Sobiecha z Karagumruk wygasła. Teraz postanowił on wrócić do kraju i jak poinformował już oficjalnie klub, zwiąże się z Lechem Poznań. To kolejny letni transfer Lecha Poznań. Wcześniej do klubu trafili już obrońca Joel Pereira oraz pomocnik Radosław Murawski. Zespół Macieja Skorży, który w poprzednim sezonie ligowym kompletnie rozczarował, teraz nie będzie mógł pozwolić sobie na podobną wpadkę. W przyszłym roku klub świętować będzie bowiem stulecie klubu i marzy on o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu, który ostatni raz wywalczył w 2015 roku.

Rząsa: "Artur będzie walczył o miejsce w składzie z Ishakiem i Johannssonem"

"31-letni napastnik po pomyślnym zaliczeniu testów medycznych we współpracującej z klubem klinice Rehasport, podpisał z Kolejorzem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych dwanaście miesięcy" - czytamy na stronie klubu z Poznania. "Cieszymy się, że dołącza do nas tak doświadczony napastnik, który pomoże nam wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Artur będzie walczył o miejsce w składzie z dwójką naszych innych doświadczonych snajperów - Mikaelem Ishakiem i Aronem Johannssonem, a Filip Szymczak zostanie na rok wypożyczony do innego klubu, by zbierać cenne boiskowe minuty, o czym wkrótce będziemy informować" - mówi cytowany tam dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Sobiech przed Karagumruk i Lechią Gdańsk grał w Darmstadt 98, Hannoverze 96, Polonii Warszawa i Ruchu Chorzów. 31-latek jest wychowankiem Grunwaldu Ruda Śląska.

