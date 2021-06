Media: Lech Poznań ściągnie nowego napastnika. Wielki powrót do ekstraklasy

Dla 31-letniego napastnika byłby to powrót do ekstraklasy po półtorarocznej przerwie. Zimą 2019 roku Artur Sobiech opuścił Lechię Gdańsk i podpisał kontrakt z tureckim Karagumruk SK. W pierwszych miesiącach 13-krotny reprezentant Polski rozegrał 14 spotkań w lidze, strzelił sześć goli i miał jedną asystę, a jego drużyna awansowała do tureckiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie zajęła ona w niej 8. miejsce, a Sobiech rozegrał 34 mecze, zdobył dziewięć bramek i miał dwie asysty.

Wraz z końcem minionych rozgrywek umowa Sobiecha z Karagumruk wygasła. Teraz postanowił on wrócić do kraju i jak poinformował portal meczyki.pl, napastnik zwiąże się z Lechem Poznań. "Snajper prowadził rozmowy z Rakowem Częstochowa, miał także ofertę z Maccabi Tel Awiw. Ostatecznie zdecydował się jednak wzmocnić szeregi Lecha Poznań" - czytamy.

Sobiech trafi do Lecha Poznań?

Byłby to kolejny letni transfer Lecha Poznań. Wcześniej do klubu trafili już obrońca Joel Pereira oraz pomocnik Radosław Murawski. Zespół Macieja Skorży, który w poprzednim sezonie ligowym kompletnie rozczarował, teraz nie będzie mógł pozwolić sobie na podobną wpadkę. W przyszłym roku klub świętować będzie bowiem stulecie klubu i marzy on o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu, który ostatni raz wywalczył w 2015 roku.

Sobiech przed Karagumruk i Lechią Gdańsk grał w Darmstadt 98, Hannoverze 96, Polonii Warszawa i Ruchu Chorzów. 31-latek jest wychowankiem Grunwaldu Ruda Śląska.