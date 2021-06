Oficjalnie: Z Lechii Gdańsk do Ligue 1! Ponad dwa miliony euro za Polaka

23-letni Karol Fila jest prawym obrońcą. W ubiegłym sezonie w barwach Lechii Gdańsk zagrał w 29 spotkaniach. Zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Boniek podsumował występ kadry na Euro 2020. "Główny wniosek? Prezes jest bezbłędny"

Odmiana Delta zaatakowała na Euro 2020. Tysiące kibiców zagrożonych

Fila zagra we Francji

Umowa Fili z Lechią obowiązywała do końca 2022 roku. "Transfermarkt" wyceniał obrońcę na 1,5 mln euro. W styczniu tego roku mówiło się, że zawodnik może trafić do Spezii, beniaminka włoskiej ekstraklasy. Ostatecznie jednak do tego transferu nie doszło. Fila nie trafi do Seria A, ale innej mocnej ligi. Będzie grał we francuskim Strasbourgu. W przeszłości w tym klubie grał m.in. Tomasz Frankowski.

Z piętnastą drużyną ubiegłego sezonu ligi francuskiej podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Kwota transferowa z bonusami może przekroczyć dwa miliony euro.

Fila jest wychowankiem ekipy z Trójmiasta. W sumie w barwach tego klubu zagrał 102 mecze. Strzelił cztery gole i miał dziewięć asyst. Prawy obrońca zagrał również 13 razy w reprezentacji młodzieżowej do lat 21.