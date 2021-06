Burza po wpisie piłkarza Cracovii. "Chcemy wyjaśnień"

Cracovia zeszłego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Klub został ukarany pięcioma minusowymi punktami za przewinienie korupcji i w pewnym momencie uwikłał się w walkę o utrzymanie. Aspiracje krakowian były znacznie większe, kibice po zdobyciu Pucharu Polski liczyli na medal. Ostatecznie skończyło się na 14. miejscu w tabeli.

Michał Probierz i władze klubu zaczęły przebudowę drużyny. Zaczęto od wysłania kilku piłkarzy do rezerw. Sebastian Strózik, Filip Piszczek, Ołeksij Dytiatjew, Milan Dimun, Jaroslav Mihalík i Daniel Pik mają przygotowywać się do nowego sezonu z drugą drużyną.

Taka decyzja szczególnie mogła zaboleć Dytiatjewa, który przez pewien czas był ostoją defensywy Cracovii i jej ważnym ogniwem. W sierpniu zeszłego roku Ukrainiec doznał kontuzji i na boisko już nie wrócił. W pewnym momencie wyleczył kontuzję, ale Michał Probierz twierdził, że zawodnik nie jest jeszcze w formie i obrońca grał w rezerwach. Przed nowym sezonem jego sytuacja się nie zmieniła. Aktualnie Dytiatjew trenuje indywidualnie.

Dytiatjew pokazał swój trening. "Moje tak zwane wakacje"

Ukrainiec na Twitterze opublikował krótkie nagranie ze swojego treningu z podpisem "moje tak zwane wakacje". Pod wpisem pojawiło się wiele tweedów kibiców Cracovii, którzy wsparli zawodnika krytykując jednocześnie działania klubu, który zesłał stopera do rezerw.

" Szkoda takiego zawodnika marnować w rezerwach. My jako kibice Cracovii chcemy wyjaśnień dlaczego Olek został przesunięty do rezerw" – napisał jeden z kibiców zwracając się do rzecznika prasowego klubu.

Olek nie daj się tym partaczom z pięterka. Kiedyś i na nich przyjdzie czas. Szkoda, że chcą odpalić jedynego gościa z jajami w tym zespole. Wstyd – to słowa kolejnego fana. Nie brakowało też ostrej krytyki pod adresem Michała Probierza i władz klubu.

Alex ma zbyt mocny charakter, Ogrodnik lubi tylko takich którymi łatwo manipulować – napisał jeden z kibiców.

Ołeksij Dytiatjew do Cracovii trafił latem 2017 roku. Od tamtej pory w Ekstraklasie rozegrał 75 spotkań. Zdobył w nich trzy bramki. Z zespołem sięgnął po Puchar Polski.

