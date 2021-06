Legia Warszawa finalizuje dwa transfery. Zostały już tylko testy medyczne

Legia Warszawa przygotowuje się do sezonu na zgrupowaniu w Austrii. W pierwszym sparingu mistrzowie Polski wygrali 5:0 z amatorskim zespołem SK Bischofshofen. W niedzielę stołeczny klub przegrał jednak 0:2 z mistrzem Węgier Ferencvarosem. Kibicom Legii humor mogą poprawić informacje dotyczące transferów do drużyny.

Dwa transfery Legii blisko finalizacji

Już w poniedziałek portal WP Sportowe Fakty informował o tym, że blisko dołączenia do Legii Warszawa jest Mattias Johansson. Szwedzki defensor w przyszłym tygodniu pojawi się na testach medycznych i podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku. Legia ma pozyskać go za darmo.

Kolejnym transferem mistrzów Polski ma być Josue Pesqueira. Portugalski pomocnik przeniesie się do drużyny mistrzów Polski z Hapoelu Beer-Szewa. W zeszłym sezonie w Hapoelu wystąpił w 34 spotkaniach, z czego w rozgrywkach Ligi Europy. Zdobył w nich w sumie 13 bramek i zaliczył sześć asyst. Dla 30-latka był to najlepszy sezon w karierze pod względem liczb.

TVP Sport: Zawodnicy mogą dołączyć do drużyny na zgrupowaniu w Austrii

Portal sport.tvp.pl poinformował, że poza tym, że klub jest blisko finalizacji tych dwóch transferów, obaj zawodnicy mogliby dołączyć do polskiej drużyny już podczas zgrupowania w Austrii. Dotarliby na obóz we wtorek i mogli wystąpić w środowym sparingu z FK Krasnodar zaplanowanym na godzinę 15:00. Do tego, żeby możliwe było ich dołączenie do Legii pozostały formalności - testy medyczne.

Legia Warszawa przygotowuje się do walki w meczach 1. rundy el. Ligi Mistrzów zmierzy się z mistrzem Norwegii, czyli FK Bodoe/Glimt (pierwszy mecz 6-7 lipca w Norwegii, rewanż 13-14 lipca w Warszawie). W drugiej rundzie zwycięzca tej pary zmierzy się ze zwycięzcą pary Flora Tallinn (Estonia) - Hibernians (Malta). Mecze drugiej rundy zostaną rozegrane 20 lub 21 lipca i 27 lub 28 lipca.