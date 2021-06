Z kim zagrają polskie kluby w europejskich pucharach? Kiedy pierwsze spotkania?

Już za kilka tygodni polskie kluby rozpoczną rywalizację w eliminacjach do europejskich pucharów. Prawo wzięcia udziału w rozgrywkach mają w tym roku cztery najlepsze polskie drużyny w tabeli ekstraklasy. Mistrz Polski Legia Warszawa zagra w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, wicemistrz Polski Raków Częstochowa w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy, brązowy medalista mistrzostw Polski Pogoń Szczecin również w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy, a Śląsk Wrocław, który zajął 4. miejsce w ekstraklasie, zagra w I rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Z kim zagra Legia Warszawa w europejskich pucharach?

Legia Warszawa rywalizację w europejskich pucharach rozpocznie od I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zmierzy się na tym etapie z mistrzem Norwegii FK Bodo/Glimt. Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema drużynami odbędzie się 7 lipca w Bodo, a rewanż 14 lipca w Warszawie.

Andrzej Duda odznaczył Jakuba Błaszczykowskiego. To kolejny piłkarz

W przypadku wygranej Legia w II rundzie eliminacji zmierzy się z lepszym z pary Flora Tallin (mistrz Estonii) - Hibernians FC (mistrz Malty). Pierwsze spotkanie odbyłoby się tym razem w Warszawie. Mecze tej rundy odbędą się 20 i 21 lipca, a rewanże zaplanowano tydzień później.

Jeżeli jednak Legia odpadnie w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zagra w II rundzie eliminacji do ligi Konferencji Europy. Tam zmierzy się z przegranym z pary Dinamo Zagrzeb - Valur Reykjavik. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 22 i 29 lipca. Pierwsze spotkanie drużyna z Warszawy rozegrałaby na wyjeździe.

Z kim zagrają Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław w europejskich pucharach?

Raków Częstochowa zagra w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wicemistrz Polski zmierzy się na tym etapie zmierzy się z Suduvą Mariampol (wicemistrzem i finalistą Pucharu Litwy) lub Valmierą FC (3. zespół łotewskiej ekstraklasy). Spotkania tej fazy rozegrane zostaną 22 i 29 lipca. Pierwsze spotkanie częstochowianie rozegrają na wyjeździe.

Obajtek i Orlen wkraczają do Wisły Kraków. Duże pieniądze dla klubu

Pogoń Szczecin również zagra w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Brązowy medalista mistrzostw Polski zmierzy się na tym etapie z wicemistrzem Chorwacji NK Osijek. Spotkania tej fazy rozegrane zostaną 22 i 29 lipca. Pierwszy mecz szczecinianie rozegrają na własnym stadionie.

Śląsk Wrocław zagra natomiast w I rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Czwarty zespół polskiej ekstraklasy zmierzy się na tym etapie z wicemistrzem Estonii Paide Linnameeskond. Spotkania tej fazy rozegrane zostaną 8 i 15 lipca. Pierwsze spotkanie wrocławianie rozegrają na wyjeździe. W II rundzie natomiast będzie na nich czekał zwycięzcą z pary FC Fehervar - Ararat Erywań.