Andrzej Duda odznaczył Jakuba Błaszczykowskiego. To kolejny piłkarz

Krżyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski to drugie w hierarchii odznaczenie cywilne w kraju. Wyżej jest tylko Order Orła Białego. W marcu tego roku Krzyżem Komandorskim został odznaczony kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. We wtorek Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski przekazał informację, że odznaczony zostanie kolejny piłkarz.

Zobacz wideo Andrzej Duda odznaczył Jakuba Błaszczykowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Błaszczykowski odznaczony. Odebrał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Tym piłkarzem, który jako drugi po Robercie Lewandowskim został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jest Jakub Błaszczykowski. 108-krotny reprezentant Polski odebrał odznaczenie w środę w Pałacu Prezydenckim. 35-latek został odznaczony za całokształt kariery sportowej oraz działalność pozasportową.

- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, honor i zaszczyt. Tak samo jak to, że mogłem przez tyle lat reprezentować Polskę na arenie krajowej i międzynarodowej. To, że tu stoję, to zasługa nie tylko moja, ale i wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do mojego rozwoju. To zasługa przede wszystkim mojej rodziny, która wychowała mnie na takiego człowieka, jakim jestem - powiedział Kuba, podkreślając, że jest przykładem dla wszystkich młodych osób, że nawet chłopak z wioski Truskolasy może dojść do takiego miejsca - powiedział w trakcie ceremonii Błaszczykowski.

Jakub Błaszczykowski obecnie jest zawodnikiem Wisły Kraków, której jest także współwłaścicielem. Piłkarz pomógł klubowi kiedy ten znajdował się na skraju upadku. Przez lata robił karierę w Bundeslidze i został legendą Borussii Dortmund. Był także kapitanem reprezentacji Polski, w której barwach rozegrał 108 spotkań i zdobył 21 bramek.