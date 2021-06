Śląsk Wrocław poznał potencjalnych rywali! We wtorek losowanie I rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy

Śląsk Wrocław zakończył sezon 2020/21 ekstraklasy na 4. miejscu w tabeli ekstraklasy z 43 punktami na koncie. Ważny w kontekście awansu Śląska do Ligi Konferencji Europy był triumf Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski. Zespół Marka Papszuna został również wicemistrzem Polski. Dzięki temu polski klub dostał się do nowopowstałych, trzecich po Lidze Mistrzów i Lidze Europy, rozgrywek międzynarodowych.

Śląsk Wrocław poznał rywali. Kolejne losowanie już w przyszłym tygodniu

W sumie w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej wystąpi 66 drużyn. "Kluby są podzielone na siedem grup po osiem drużyn (Grupy od 1 do 7) i jedną grupę dziesięciu drużyn (Grupa 8), zgodnie ze wspomnianymi wyżej rankingami współczynników klubowych UEFA" - napisano na oficjalnej stronie UEFA. Śląsk Wrocław trafił do grupy piątej, razem z FH Hafnarfjördur (Islandia), KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) oraz Bala Town (Walia). Polski klub zmierzy się z którymś z zespołów nierozstawionych. Wśród nich są:

FK RFS (Łotwa),

Paide Linnameeskond (Estonia),

Sligo Rovers (Irlandia),

Larne FC (Irlandia Północna).

Losowanie pierwszej rundy kwalifikacyjnej odbędzie się we wtorek (15 czerwca) o godz. 13:30. Mecze z kolei zostaną rozegrane 8 i 15 lipca. Każda z rozstawionych drużyn w grupach otrzymała losowo przyznane numery od 1 do 4, a zespoły nierozstawione od 5 do 8. Jak będzie przebiegało losowanie? W dwóch koszykach będą przygotowane kulki z numerami przypisanymi do konkretnych klubów - osobno dla każdej z ośmiu grup. Zespoły rozstawione z numerami 1-4 zmierzą się w lipcu z drużynami, do której przypisane są liczby od 5 do 8 z drugiego koszyka.

Liga Konferencji Europy - na czym polegają nowe rozgrywki UEFA? Trzy polskie kluby

Dodajmy, że w środę odbędzie się losowanie drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, w którym rozstawione zostaną Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin - kolejno 2. i 3. miejsce w ekstraklasie. Wszystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach będą walczyć o finał, który odbędzie się 25 maja na stadionie w Tiranie.